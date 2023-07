Addio Flavio Insinna, niente sarà più come prima | Senza di lui è durissima

Tutti il pubblico Rai si appresta a salutare per sempre uno dei suoi conduttori preferiti. Si tratta di Flavio Insinna. Senza di lui sarà davvero dura.

Questa stagione televisiva in Rai si è conclusa e da qualche giorno è stata annunciato dai vertici della rete pubblica l’assetto del prossimo palinsesto autunnale.

Molti dei volti più amati non sono stati confermati per il prossimo anno mentre altri hanno dato le proprie dimissioni, senza battere ciglio. Questo ha spiazzato i telespettatori che non si aspettavano tutti questi cambiamenti.

È iniziata inoltre la programmazione estiva con i quiz più amati dell’estate, come ad esempio Reazione a catena che continua ad essere un campione di ascolti.

Uno dei volti che non saranno più presenti il prossimo anno è Flavio Insinna che verrà sostituito da Pino Insegna, nonostante il record di ascolti. Il messaggio di addio del conduttore è stato veramente struggente. Vediamo cos’è successo nell’ultima puntata.

L’addio di Flavio Insinna

Durante l’ultima puntata dell’Eredità, Flavio Insinna ha fatto un commovente discorso di addio per salutare i telespettatori che gli sono stati vicino nel corso degli anni. Il conduttore lavora in quel quiz-show da quando ha preso il posto del suo amico Fabrizio Frizzi.

Per salutare tutti, il conduttore ha detto: “Signore e signori, vorrei ringraziare, è un obbligo dell’anima e del cuore, la Rai, chi mi ha voluto, Banijay, le nostre produzioni. Qui l’applauso ci sta. Grazie a tutti davvero. Voi vedete me, ma siamo mille qua. È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione. Vorrei solo dirvi, sembra mille anni fa, i Mondiali di calcio, le puntate medie lunghe corte, voi c’eravate sempre. La guerra, che c’è ancora, e voi c’eravate sempre. Emergenze di tutti i tipi, la vostra generosità e voi ci siete stati sempre e ci siete sempre. Ringrazio tutti voi che fate l’eredità, la mia eredità siete voi”.

Nuovo progetto in Rai per Flavio Insinna?

Flavio Insinna potrebbe tornare in Rai non come conduttore ma come attore. Potrebbe infatti interpretare un personaggio nel film dedicato allo schermitore Paolo Pizzo, in un film intitolato La stoccata vincente, prodotto proprio dalla rete pubblica.

Lo sportivo ha infatti annunciato sui social network: “Sono tra i pochissimi sportivi italiani ad avere questo onore, tutto ciò per me è pazzesco, vedrete che bel lavoro”. L’ex conduttore Rai dovrebbe recitare il ruolo del papà di Paolo Pizzo. Non risultano invece contratti per trasmissioni televisive che si sono completamente azzerate.