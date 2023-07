“Ci guarda dal cielo”: addio Enzo Iacchetti | Un oceano di lacrime

La devastante notizia riportata sui social. I colleghi uniti per commerare l’infelice accaduto: il gesto commuove tutti quanti.

Nessuno se l’aspettava: è accaduto tutto in un lampo, senza alcuna previsione.

Il profilo Instagram di Enzo Iacchetti, storico conduttore TV, ha postato un aggiornamento che ha lasciato i suoi 75.000 follower a bocca aperta e con le lacrime agli occhi.

Non solo: è palese il coinvolgimento degli amici storici di Iacchetti, che compaiono uno dopo l’altro nel video postato per commemorare l’evento che l’ha coinvolto.

Ma che cos’è successo al conduttore? E perché si trovava ad Alghero?

Un triste ricordo diventa un appuntamento alla memoria

Sul suo profilo Instagram, Enzo Iacchetti ha pubblicato un video che raccoglie alcuni momenti della giornata che ha trascorso ad Alghero, città sarda in provincia di Sassari. Nel video, assieme a lui, compaiono i comici Alessandro Besentini e Francesco Villa, meglio noti come Ale e Franz, ma anche i tre membri del gruppo rock Tazenda ed il duo comico Pino & Gli Anticorpi.

Questi personaggi, tutti noti nel mondo della TV e della musica italiana, si sono riuniti ad Alghero per un’occasione speciale: una ricorrenza annuale che è stata trasformata da triste ricordo in evento di beneficenza e consapevolezza, dedicato alla piccola Marta Corbia, la bimba che nel 2021 ha perso la vita a causa di un neuroblastoma.

La lotta della piccola Marta contro la malattia

Secondo appuntamento per questo evento, denominato “In ricordo di Marta“, che l’anno scorso ha raccolto 35.000 Euro donati in beneficenza per la lotta contro il “tumore della prima infanzia“, così è chiamata la malattia che colpisce i neonati tra gli 0 e i 5 anni. Purtroppo, la piccola Marta non ce l’ha fatta: è scomparsa a soli otto anni. I genitori, Gianpiero e Maria Luisa, dopo l’iniziale periodo di lutto per la precoce perdita subita hanno deciso di commemorare il ricordo della vivace piccola creando a suo nome qualcosa di buono e che potesse aiutare altri bambini.

L’evento si è tenuto l’8 e il 9 di Luglio, e ha coinvolto tutto il paese tra feste, giochi organizzati, concerti e spettacoli comici. Tante risate, ma anche tanta consapevolezza su un problema troppo spesso ignorato, e che Enzo Iachetti ha voluto commemorare con un video da condividere con l’intero pubblico di internet.