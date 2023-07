“Ci rivedremo nell’aldilà”: addio Caterina Caselli | Aveva 83 anni

Struggente dedica a una delle cantanti più amate che è scomparsa all’età di 83 anni, lasciando un grandissimo vuoto in tutti i suoi fan

Caterina Caselli è sicuramente una delle leggende della musica italiana che ha saputo cavalcare l’onda del successo per oltre cinquant’anni, riuscendo sempre a rinnovarsi.

La cantante veniva anche definita “Casco d’Oro” per il suo taglio di capelli e il colore biondo grano. Oltre alla carriera di cantante, è diventata anche produttrice discografica.

Il successo per lei è arrivato che era ancora giovanissima, dopo essersi esibita in piccoli locali dell’Emilia-Romagna, regione dove ha passato tutta la sua vita.

Uno dei suoi pezzi più iconici è sicuramente “Nessuno mi può giudicare” che resta una delle hit italiane più amate e cantante.

L’addio alla stella della musica: una dedica meravigliosa

Caterina Caselli aveva fatto una bellissima dedica per Tina Turner con cui aveva avuto modo di lavorare, durante la produzione di un pezzo a Zurigo insieme anche alla cantante Elisa. Da anni, Caterina Caselli oltre che cantantate è anche discografica e produttrice.

Ha scritto sui social network condividendo uno spezzone della canzone: ““Due ore per registrare, due ore per girare! Un pomeriggio in studio a Zurigo con Vittorio Storaro, Elisa al piano e tu, GIGANTE, in duetto in Teach me again per World Food Program e Save the Children – una fra le giornate più imprevedibili e indimenticabili della mia vita. Grande artista e donna speciale, una grande umanità abitava in te.

Grazie per l’energia che ci hai regalato, quella che le tue canzoni continueranno a trasmetterci. Ma quanto mi dispiace!!! Ciao Rock Queen, ci rivedremo nell’aldilà. Il brano è parte della colonna sonora del film “All The Invisible Children”, da cui sono state tratte le immagini del video.”

Caterina Caselli e il talento per la discografia

Da ormai anni, Caterina Caselli lavora anche come talent scout e produttrice discografica e ha un vero e proprio talento per questo, come lei stessa ha affermato. Infatti, lei ha ispirato generazioni di cantanti e ha continuato a scommettere nell’arte, anche dopo aver perso la centralità di un tempo sulle scene.

Proprio sul suo lavoro di discografica ha raccontato: “Sono sempre stata attratta da chi esprimeva unicità, creatività. Mi sono accorta di Francesco Guccini, lo presentai che era ancora sconosciuto come cantautore, in quella stessa occasione Giorgio Gaber presentò Franco Battiato. Sento il bisogno di far conoscere il talento di qualcuno. È una forma di generosità verso gli altri, ma anche verso di me, mi fa sentire bene”.