“Riposa in pace”: Iva Zanicchi, il mondo della musica è in lacrime | Condoglianze infinite

Iva Zanicchi, lacrime amare in seguito al lutto: le parole e le condoglianze della cantante e dell’intero mondo della musica

L’Aquila di Ligonchio, come i fan sono soliti soprannominare Iva Zanicchi, ha un cuore grande nonostante si mostri spesso come una donna grintosa, sorridente e senza peli sulla lingua.

Considerata una delle personalità musicali italiane più importanti al pari di Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti, Patty Pravo e Milva, la Zanicchi è riuscita ad ottenere anche un discreto successo sul piccolo schermo.

Arista in grado di spaziare tra teatro, palcoscenico e televisione, Iva Zanicchi è seguitissima anche sui social dove, solo qualche giorno fa, ha condiviso con i fan il dolore per una gravissima perdita.

Iva Zanicchi, il lutto

Donna dal talento indiscutibile, Iva Zanicchi non è nota in Italia solo per le produzioni musicali. Nel corso della sua lunghissima attività, infatti, ha avuto modo di prendere parte a show televisivi che le hanno regalato una grande popolarità. È stata giudice popolare di Tu sì que vales, opinionista del Grande Fratello Vip e di CR4 – La repubblica delle donne, concorrente di Ballando con le stelle e protagonista indiscussa dello show che Mediaset le ha affidato su Canale 5 nel 2021, D’Iva. E, proprio in questa occasione, la Zanicchi ha avuto modo di lavorare con una persona a lei molto cara e recentemente scomparsa.

“È venuto a mancare il mio maestro Danilo Minotti, è stato con me a Sanremo alla direzione dell’orchestra, nel mio programma D’IVA e in una mia tournée teatrale – ha esordito la cantante a corredo di un post Instagram che la ritrae al fianco della persona morta – . Eri un grande musicista ma ancor di più un grande uomo buono, discreto e gentile. Letizia ti sono vicina con tutto il mio cuore, le mie più sentite condoglianze. Riposa in pace caro amico mio, ti voglio bene”.

Chi era Danilo Minotti

Il Maestro Danilo Minotti è stato uno dei più conosciuti e stimati nell’ambiente musicale. Scomparso giovanissimo, a soli 61 anni, ha diretto a Sanremo le canzoni di artisti come Malika Ayane, Erica Mou, Gino Paoli e e ha collaborato con Mia Martini, Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Mina, Gianni Morandi, Marcella Bella, Amii Stewart, Emma Marrone e moltissimi altri.

Docente di Composizione e Arrangiamento Pop-Rock al conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, dal 1995 era entrato a far parte della band di Claudio Baglioni partecipando ai tour Rosso e al tour Elettrico, e a varie trasmissioni televisive tra le quali Anima Mia su Rai 1.