Addio Alessandra Amoroso, peggio di così non poteva finire | È successo tutto all’improvviso

Una crisi preannunciata tramite criptici messaggi su Instagram. A pochi giorni dal momento più bello della sua vita, arriva il dolore.

Non c’è pace per la povera Alessandra Amoroso: la cantante è di nuovo sul punto di rottura.

Alessandra, 36 anni, è uno dei nomi più noti della musica pop contemporanea italiana. Dopo una vittoria assoluta ad “Amici” la carriera della cantante leccese è decollata, e non sembra sia sul punto di fermarsi.

Tuttavia il successo, per Alessandra, sembra arrivare ad un caro prezzo: la vita privata. La cantante ha infatti vissuto delle storie d’amore travagliate, come quella con Stefano Settepani, terminata nel 2021.

Qualche giorno fa sembrava che fosse arrivata la svolta: Alessandra è stata infatti fotografata in atteggiamenti molto intimi con un uomo. Ma la relazione potrebbe essersi già conclusa…

Chi è Valerio Pastore, il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso

L’uomo con cui Alessandra è stata paparazzata non è altri che Valerio Pastore, 28 anni. Pur non essendo una figura pubblica, Pastore è strettamente legato al lavoro di Alessandra: nella vita, infatti, fa il tecnico del suono. È possibile presumere che ci siano conosciuti proprio a causa del lavoro.

I due sono stati fotografati assieme già lo scorso Maggio, ma le ultime foto che li ritraggono assieme sono una conferma: i due sono stati in vacanza assieme, fanno la spesa in compagnia, e si scambiano baci ed effusioni al mare. Una novità nella vita di Alessandra, ma che sembra non essere destinata a durare…

Le stories di Instagram lasciano poco spazio all’immaginazione

Purtroppo, nonostante il lieto annuncio, a pochi giorni dagli scatti tra i due c’è già aria di crisi. A confermarlo potrebbero essere alcuni messaggi postati dalla stessa cantante sul suo profilo Instagram: una citazione di Oscar Wilde, che recita “Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza“, e un messaggio personale, rivolto alla nonna.

“Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze ma io che ho affidato l’interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare.”, ha scritto la cantante. Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi ma io che frequento troppo gli incubi degli altri.”. Che il messaggio sia rivolto proprio a Valerio? Non ci rimane che attendere nuovi aggiornamenti.