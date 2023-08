“Fendenti alla gola dal suo ex”: Jo Squillo, annuncio sconvolgente | La tragedia nella notte

Jo Squillo e la sconvolgente notizia che ha raggiunto la cantante e conduttrice nella notte: grande dolore per lei.

Cantante in vista negli anni Ottanta grazie al duo con Sabrina Salerno, Jo Squillo ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo affermandosi anche come conduttrice.

Recentemente protagonista – seppur per un breve periodo – della settima edizione del Grande Fratello Vip, la Squillo è poi tornata ad occuparsi dei suoi programmi di moda.

Ma c’è un argomento che le sta molto a cuore e che la vede sempre in prima linea: la lotta contro la violenza sulle donne. E una delle ultime notizie ha sconvolto Jo.

Jo Squillo, una battaglia senza sosta

Negli anni Ottanta, Jo Squillo aveva già destato scalpore cantando il brano “Violentami, violentami” insieme alla sua band tutta al femminile, le Kandeggina Gang. “In quegli anni interpretavo una canzone punk provocatoria contro la violenza sulle donne. Oggi la mia impressione è che, nonostante il tempo sia passato, non solo poco è cambiato, anzi, si sta verificando una escalation brutale ai livelli del Medioevo“, ha commentato la Squillo in occasione della fashion week milanese nel 2014. E, proprio in quell’anno, la conduttrice ha avviato l’iniziativa “Wall of dolls”, un muro di bambole – simbolo per eccellenza delle donne – attraverso il quale trasmettere il messaggio: “Non siamo solo bambole”.

Sempre in prima linea per la lotta alla violenza contro le donne, Jo Squillo continua anche oggi a combattere per rendere giustizia a tutte coloro che sono morte per mano delle persone che amavano o sono riuscite a sopravvivere alla brutalità dei loro compagni, riportando danni di non poco conto. E, proprio nelle ultime ore, una notizia ha particolarmente sconvolto la conduttrice, che ha voluto manifestare tutta la sua solidarietà all’ennesima vittima di violenza: la giovane Sofia Castelli.

La notizia data da Jo Squillo

“Aveva 20 anni Sofia Castelli, la ragazza è stata uccisa, ieri sera (29 luglio 2023, ndr) a Cologno Monzese, con più fendenti alla gola dal suo ex fidanzato”, ha scritto la Squillo su Instagram a corredo di una foto che riporta l’immagine della giovane vittima.

La notizia di cronaca nera ha sconvolto, ancora una volta, tutta l’Italia e fatto riflettere su quanto ancora la giustizia non riesca a fare per difendere le donne vittime dei loro partner, o ex. “Ma quando si decideranno a prendere dei veri provvedimenti?”, ha commentato un fan di Jo Squillo, “Denunciate ragazze non perdonate, giustizia più severa”, ha fatto eco un altro utente della rete.