Marino Bartoletti, la notizia è agghiacciante: “Era un uomo entusiasta, intelligente…” | Si è spento a 72 anni

Notizia veramente triste arrivata da pochissime ore. Infatti, è morto all’improvviso all’età di settantadue anni. La sofferenza è davvero tanta per Marino Bartoletti

Marino Bartoletti è un giornalista televisivo veramente molto popolare che si è specializzato soprattutto nel campo del giornalismo sportivo, in particolare quello calcistico.

Inoltre, nel corso degli ultimi anni non si è dedicato solo al mondo del giornalismo ma ha anche scritto diversi libri che hanno anche avuto un discreto successo.

La sua carriera è iniziata sul giornale Il resto del carlino, per poi passare al Guerin Sportivo. Tuttavia, il successo arriva grazie alla collaborazione con la Rai.

Infatti passa anche alla conduzione di alcune trasmissioni di calcio come La domenica sportiva ed è l’ideatore di Quelli che il calcio.

Si è spento a 72 anni il famoso inviato di Quelli che il calcio

È morto Idris Sanneh a 72 anni, giornalista e tifoso Juventino che era nel cuore di tantissime persone comuni e di altre appartenenti al mondo dello sport e del calcio. Era diventato popolare presso il grande pubblico grazie alla sua partecipazione come inviato a Quelli che il calcio.

Con la sua simpatia e la sua cultura sconfinata è entrato nel cuore di tutti, molto amato ma anche stimato a livello professionale nel campo del giornalismo sportivo.

Marino Bartoletti e la dedica commovente all’amico

Marino Bartoletti era molto amico di Idris Sanneh, per questo motivo ha deciso di dedicargli un lungo addio sui social network, per provare a salutarlo nel modo più completo possibile. Quello che ha scritto è veramente molto commovente.

Nel post su Ig si legge: “Mi appare un sms col numero di Idris. Sorrido: come sempre. Poi mi si gela il sangue! ‘Ciao care amiche e cari amici, Idris Sanneh ha lasciato questa terra oggi, di venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue Donne e da tanto Amore. La mancanza che sentiremo è superata solo dalla straordinarietà della sua vita, dei suoi insegnamenti e del suo cuore…La sua presenza si rinnoverà ogni giorno nei cuori e nelle azioni di tutte noi… Inchallah Papà’. Mi chiamava ‘il mio Muzungo’, che stava per ‘grande fratello bianco’. E la nostra era veramente fratellanza pura, fatta di amore, di ironia, di complicità, di dolcezza. Era un uomo entusiasta, intelligente, tollerante, colto, spiritoso, riconoscente. Mi voleva un bene dell’anima. E io a lui! Quando usciva dalle righe mi chiedeva di ‘perdonarlo’. Ed era fin troppo facile, vista la sua candida bontà. Ma stavolta credo proprio che non riuscirò a perdonarlo. In questo mondo di divisioni infami sapeva sempre unire, mai dividere! Se ne va veramente un pezzo della mia vita. Inchallah, mon frère. Bon voyage”.