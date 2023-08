Loretta Goggi, niente da fare per la storica cantante | Alla fine si è arresa

Alla fine Loretta Goggi si è dovuta arrendere suo malgrado. Purtroppo, non c’è stato niente da fare per la storica cantante…

Artista a 360 gradi, Loretta Goggi è diventata un’icona degli anni ’90 grazie non solo alla sua bellissima voce ma anche alla capacità di divertire e intrattenere.

Infatti, forse nessuna cantante è mai stata così poliedrica come lei, in grado di condurre, fare imitazioni e recitare in modo eccellente.

I suoi esordi nel mondo della musica italiana risalgono agli anni ’60 e i suoi pezzi sono entrati a pieno titolo nella storia della musica italiana, rappresentando più di una generazione di persone.

Di recente è tornata in televisione con un programma Benedetta primavera, dove ha dimostrato di essere ancora in grado di catturare l’attenzione di tutti.

Niente da fare per Loretta Goggi

Loretta Goggi sembra non stia attraversando un periodo molto facile per quanto riguarda il suo programma televisivo “Benedetta Primavera”. Infatti, la replica dell’ultima puntata trasmessa il 26 agosto ha registrato un risultato abbastanza deludente in termini di ascolti televisivi. Infatti, la trasmissione è riuscita ad ottenere solo un poco più del 9,5% di share, coinvolgendo circa 1.040.000 utenti televisivi. Nella stessa serata, la trasmissione “Atletica Leggera – Mondiali Budapest 2023”, andata in onda su Rai 2, è risultata essere la vincitrice in termini di ascolti televisivi. Questo evento sportivo ha attirato circa 2.366.000 telespettatori, ottenendo uno share del 17.2%.

A seguire, troviamo il programma “Lo show dei record” trasmesso su Canale 5, che ha ottenuto un 11% di share con un numero significativo di spettatori, pari a 1.115.000. Questi dati suggeriscono che il programma di Loretta Goggi, in replica su Rai 1, sta affrontando una concorrenza molto forte di prime serate e non è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico in modo significativo rispetto ad altre proposte televisive nella stessa fascia oraria. Tuttavia, è importante notare che gli ascolti televisivi possono variare da puntata a puntata e che ci possono essere molteplici fattori che influenzano il successo di un programma, senza togliere niente alla conduttrice. Inoltre, va ricordato che sono repliche e non prime visioni.

Loretta Goggi e le battaglie delle donne

Loretta Goggi è sempre stata molto brava e talentuosa, non solo come cantante ma anche come comica e imitatrice. Per questo motivo ha sempre trovato molto spazio in televisione, oltre che sui palchi musicali.

Come ha raccontato a vent’anni: “Facevo già le imitazioni. Ero carina mai stata bona. Lasciamo stare, oggi le ventenni paragonate a quella che ero io, sembrano mia madre. E mi dispiace un po’”. Infatti, la cantante è un po’ afflitta dall’eccessiva oggettificazione del corpo femminile e nel corso di un’intervista ha rivelato: “Perché abbiamo fatto tante battaglie sul corpo e mi sembra che stiamo tornando indietro, tutte nude”. Tuttavia, è chiaro che si tratta di un pensiero del femminismo di vecchia generazione. Adesso si parla più di riappropriazione del corpo. Spogliarsi non significa infatti oggettificare, è l’occhio che rende oggetto quello che guarda non il soggetto che si autodetermina.