Avviso ai nostri lettori: metropolinotizie.it sospende momentaneamente le pubblicazioni.

Comunichiamo ai nostri lettori che metropolinotizie.it sospende le pubblicazioni fino all’8 gennaio 2020 pe ragioni tecniche dovute soprattutto a non pochi tentativi di ostruzionismo informatico al quale necessita dare una risposta altrettanto informatica. Questo giornale dalle pretese modeste ma coraggiose ci costa quattro soldi perchè è tutto frutto del nostro volontariato per consentire a chi ne dovesse avere bisogno una finestra sul mondo per cui difendersi dai prepotenti e da certo giornalismo che non ci piace.Oggi leggiamo sui social ogni tipo di messaggio, volgari a volte e illeggibili in altre occasioni, ma la nostra passione ci induce a continuare fino a quando ne avremo voglia e ne saremo capaci, e magari potremo anche dire basta, ma restando dalla vostra parte come la trasmissione quotidiana in verità abbastanza seguita. Buon Natale e tanta,tanta salute. Lucio Marengo