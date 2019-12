Banca Popolare di Bari, gli azionisti rischiano di perdere tutto?

Come fa una banca abbastanza potente e rassicurante come la Popolare di Bari a ridursi in questo stato? Quali sono state l vere causa che in parte sembrano essere taciute? E coloro che su suggerimenti dei funzionari “esperti” o presunti tali hanno creduto di poter investire i loro risparmi nella speranza di guadagnare un pò di euro e che oggi si ritrovano con la paura di perdere tutto? In tutti questi giorni trascorsi non si è visto ne sentito il maggiore responsabile Iacobini a spiegare ai soci le vere ragioni di questa autentica debacle dalla quale sarà difficile venirne fuori. Come è possibile che tutti gli investimenti piccoli e grandi che possano essere stati sono diventati un’autentica buggeratura? Abbiamo visto dalle immagini dei vari telegiornali i soci disperati fuori delle sedi della banca ad imprecare contro coloro che vengono ritenuti i responsabili, nella speranza che qualche provvedimento messo in atto dalle Istituzioni dello Stato possa assicurare loro quei risparmi messi da parte in un momento in cui è veramente difficile della vita economica del Paese. I risparmiatori hanno avuto fiducia della banca nella quale avevano riposto le loro speranze, e questa è la peggiore fregatura che potessero aspettarsi. LM