Domenica torna “Babbo Natale in moto”

Organizzata da Vitainmoto a.s.d., si terrà domenica 22 dicembre, “Babbo natale in moto” la manifestazione motociclistica che lega tutti i motociclisti tra di loro e la solidarietà verso chi è meno fortunato. La partecipazione è aperta a tutti e a tutte le due ruote . L’appuntamento è per domenica 22 dicembre dalle ore 9.00 sulla complanare di viale Einaudi – Parco 2 Giugno.

Per consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione sono state disposte le seguenti limitazioni la traffico:

Il 22 dicembre:

1. dalle ore 08.30 alle ore 10.30 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulla complanare di viale Einaudi prospiciente l’ingresso del Parco 2 Giugno, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza;

2. dalle ore 10.00, relativamente al passaggio dei motociclisti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sul seguente percorso:

complanare di via Einaudi, viale della Resistenza, largo 2 Giugno, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi, piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza Diaz, lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, lungomare Starita, via Pinto, via Giordano, via Verdi, via Mercadante, via Van Westerhout, strada S, Girolamo, via Cimarosa, via Napoli, via Romito (con sosta presso la Parrocchia Gesù di Nazareth), via Romito, via Napoli, lung.re XI Maggio, strada del Torrente, via Bonomo, via Lonero, via Tramonte, viale Europa, viale delle regioni, viale Puglia, viale Lazio, via Veneto, via Lombardia, via Trentino Alto Adige, via Cascella, via Cacudi (con sosta presso la Parrocchia S. Gabriele dell’Addolorata), via Cacudi, via Granieri, via Granieri, viale Europa, via D’Annunzio, raccordo con S.S. 16, via Macchie, via Duca d’Aosta, via Indipendenza, via Caputo, via Capitaneo, corso Vittorio Emanuele, via Pasolini, S.P.91, via Bonavoglia, via Napoli, via Marconi, lung.re C. Colombo, via Titolo, via Nazionale, corso Vittorio Veneto (con sosta presso la Parrocchia Stella Maris), lung.re Massaro, lung.re Lorusso, via Cola Di Cagno, S.S. 16 fino ad uscita via Napoli, via Napoli, via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazza Diaz, largo Giannella.

Uff. Stampa comune di Bari