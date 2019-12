Realtà Pugliese, convention con Longo, intervengono Emiliano e Decaro

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Peppino Longo, aprirà i lavori all’edizione 2019 della convention regionale dell’Associazione politica Realtà Pugliese, di cui è presidente. L’appuntamento è per domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 18 presso l’hotel Parco dei Principi, in viale Europa 6 a Bari. Con Longo, interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il sindaco di Bari, e presidente nazionale dell’Anci, Antonio Decaro.

“Sono convinto che la Puglia debba essere fiera della strada che abbiamo intrapreso al fianco di Emiliano e Decaro e che è esattamente l’opposto di quella del populismo fine a se stesso, ma che al contempo rappresenta quella voglia di nuovo che caratterizza l’attuale elettorato, con il nostro movimento in grado di intercettare migliaia di preferenze”, ha detto Longo che, terrà una conferenza stampa poco prima dell’apertura dei lavori. Al centro del dibattito, anche le strategie in vista delle prossime elezioni regionali.

/comunicato