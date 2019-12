S.Anna quartiere dormitorio a sud di Bari abbandonato dalle Istituzioni.

Abbiamo incontrato gruppi di residenti nel quartiere dormitorio di S.Anna, che d anni attende il completamento delle opere di urbanizzazione, con tanta gente che ha visto fallire ipropri risparmi nella speranza di avere una casa parzialmente gia pagata, e tante altre faglie che la casa l’hanno avuta in una condizione di invivibilità assoluta specie nelle giornate piovose che ,con ancora le strade prive delle necessarie condizioni di viabilità, rischiano di imbattersi in tombini nascosti dalle pozzanghere con i seri danni che si possono immaginare.Quartiere desolato quello di S.Anna dove sarebbe necessario l’intervento di qualche magistrato che possa difendere la legalità necessaria perchè qualcosa di illegale c’è e non può essere un cittadino qualsiasi ad offrire il proprio aiuto a tanta gente in difficoltà.