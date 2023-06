Andrea Delogu, panico in mezzo al pubblico: “È finito tutto a carabinieri”

I presenti sono rimasti scioccati dall’accaduto che coinvolge Andrea Delogu: contattate anche le forze dell’ordine.

Andrea Delogu ha avuto successo, negli anni, come conduttrice televisiva e radiofonica: attualmente, infatti, conduce insieme a Silvia Boschero il programma radio La versione delle due su Radio2.

Tra le ultime performance di Delogu, è stata molto apprezzata quella di conduttrice dei Tim Summer Hits, la manifestazione musicale che coinvolge tantissimi cantanti e che si è svolta nella Capitale, in Piazza del Popolo.

Evidentemente orgogliosa di questa nuova avventura, Delogu ha condiviso un post con un video proprio in occasione di questo breve festival: lo sfondo è quello della Roma dei sampietrini.

A quanto pare, però, sarebbe accaduto qualcosa di davvero sinistro proprio durante la giornata dei Tim Summer Hits, avvenimento che per Delogu non è stato facile da mandar giù.

Delogu: “Il panico sui sanpietrini”

Andrea Delogu ha postato il video su Instagram, invitando tutti i followers a seguire Tim Summer Hits su Rai2, anticipando l’inaspettato accadimento. Si tratta di un forte disaccordo avvenuto tra due persone presenti all’evento.

“Questa sera rai2 #timsummerhits da Piazza del Popolo a Roma il panico sui sanpietrini”, scrive nella didascalia Delogu, “Siateci perché @nekfilipponeviani ha litigato con gli @gliautogol ed è finito tutti ai carabinieri! Vedrete!!!”, confessa la conduttrice. Evidente è che un evento così fuori dall’ordinario sia, sì, traumatico, ma possa attirare numerosi spettatori curiosi di capire cosa sia successo nello specifico.

Un dissing finito male

Conosciamo tutti molto bene il cantante Nek, che per anni ha incantato adolescenti e non solo di tutto il Paese, mentre “Gli autogol” sono una scoperta recente, e hanno avuto successo grazie ai social media. Gli Autogol sono un gruppo formato da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, noti per parodie di personaggi famosi, soprattutto se legati al mondo del calcio.

Il trio è assegnato al backstage dei Tim Summer Hits, dove accolgono con irriverenza i cantanti che stanno per esibirsi. Il litigio, quindi, sarebbe avvenuto tra conduttori e i loro supporti: sì, perché proprio Nek era lì in veste di presentatore e non di cantante, mentre gli Autogol sono stati reclutati per supportare la conduzione. Nek ha comunque indugiato nella sua veste di cantante grazie al suo duetto con l’amico di sempre Francesco Renga.