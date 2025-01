Fiorello, appassionato anche di auto: quali macchine possiede e quanto valgono

Fiorello e la passione per le quattro ruote: uno sguardo al suo garage di lusso, ecco quali macchine possiede.

Rosario Fiorello, noto showman italiano, è conosciuto per la sua versatilità nel mondo dello spettacolo, spaziando dalla televisione alla radio, fino al teatro.

Oltre al suo talento artistico, Fiorello coltiva una passione meno nota al grande pubblico: l’interesse per le automobili.

Questa inclinazione lo accomuna a molti personaggi famosi che trovano nelle auto non solo un mezzo di trasporto, ma anche un simbolo di stile e personalità.

Ma quante macchine possiede Fiorello? E quanto valgono? Scopriamolo insieme.

La passione per le quattro ruote

Nel mondo dello spettacolo, non è raro che celebrità sviluppino una particolare predilezione per le automobili. Le vetture di lusso e ad alte prestazioni rappresentano spesso uno status symbol e una forma di espressione personale. Molti VIP scelgono modelli esclusivi per il loro design, la potenza o l’innovazione tecnologica, riflettendo così il proprio gusto e la propria immagine pubblica.

Fiorello, pur essendo un personaggio di spicco, non sembra ostentare una passione sfrenata per le auto di lusso estreme o d’epoca. Il suo garage, stando alle informazioni disponibili, riflette piuttosto un gusto per la praticità e la modernità, con un occhio anche allo stile. E tra le vetture che possiede, spiccano modelli che combinano funzionalità e un certo appeal estetico.

Un personaggio pubblico e la sua vita privata

Nello specifico, Fiorello possiede una BMW i3, un’auto elettrica compatta ideale per gli spostamenti urbani. Il prezzo di una BMW i3 nuova si aggira intorno ai 40.000 euro. Inoltre, è stato visto al volante di una Lamborghini Urus, un SUV di lusso dal valore di circa 235.000 euro, anche se non è chiaro se l’auto sia di sua proprietà o in comodato d’uso.

Infine, nel suo garage figura un’Audi A1, una compatta premium che ben si adatta agli spostamenti urbani, coniugando dimensioni contenute e un design curato. Questa city car ha un prezzo base di circa 23.500 euro. Queste scelte automobilistiche evidenziano la versatilità di Fiorello, che spazia da modelli ecologici e pratici a vetture di lusso e ad alte prestazioni, riflettendo una passione per le auto che abbraccia diverse categorie e stili.