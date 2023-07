“Ancora dai miei genitori”: Enrico Papi confessa l’assurdo | Il retroscena che non ti aspetti

Le rivelazioni di Enrico Papi: il suo passato viene a galla, niente è più un segreto per i numerosi telespettatori.

Enrico Papi è uno dei conduttori più amati di sempre, per il suo esordio negli anni ’90 e il suo rilancio avvenuto qualche anno fa dopo alcuni anni di buio.

Solo ultimamente, Papi si è aperto al suo pubblico rivelando alcuni dettagli mai svelati della sua vita privata e personale.

Come tantissime persone, il conduttore ha vissuto alcuni momento assai complicati: quando la vita ti mette di fronte degli ostacoli da affrontare, infatti, tutti reagiscono in modo diverso. C’è chi reagisce con, almeno apparente, vigore, chi tende a buttarsi giù, chi ha bisogno di sostegno e lo dice – chi non lo dice.

Senz’altro il conduttore è stato circondato da diverse persone che gli hanno voluto molto bene, ed è stato aiutato e mai lasciato da solo con delle difficoltà così alte di fronte.

Le confessioni di Papi

Proprio grazie a un’intervista al settimanale Chi, Papi riesce a lasciarsi andare e a raccontare alcune vicende del suo passato. In particolare, gli aneddoti riguardano il proprio matrimonio, visto che da poco ha avuto luogo il festeggiamento dei 25 anni di matrimonio con la moglie Raffaella.

Certo è che, 25 anni fa, Enrico Papi non era lo stesso di oggi, e aveva avuto qualche titubanza proprio nel giorno delle nozze. “Ricordo la paura che avevo di uscire di casa. Mia moglie era arrivata, mentre io ero ancora dai miei genitori, ha svelato”. Fare una promessa che duri in eterno non è certo una scelta facile, può succedere, quindi, di avere dei momenti di esitazione appena prima di farla.

Un matrimonio in pericolo

Enrico Papi prosegue il racconto del giorno delle nozze con la sua bella, parlando della telefonata ricevuta da Maurizio Costanzo, suo testimone: “Era piuttosto indispettito per il mio ritardo. E ancora ricordo la Basilica di Santa Maria in Aracoeli piena zeppa di frutta e verdura al posto dei fiori”, descrive così gli addobbi poco convenzionali.

“Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, abbiamo vacillato parecchie volte”, ammette Enrico Papi in merito alla propria storia con la moglie, “Sono fortemente convinto che sia meglio una separazione serena e rispettosa di un matrimonio infelice“. A quanto pare, però, almeno finora, i due sono riusciti a superare questi momenti complicati insieme. “Spero che resti tutto così”, si augura Papi pensando a sua moglie e alla sua famiglia.