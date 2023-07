“Aveva già tentato il suicidio…”: Francesca Fialdini, le parole che gelano il sangue | Quanta tristezza

Tragedia annunciata per la conduttrice Francesca Fialdini: si parla di suicidio, il pubblico è rimasto sconvolto.

Dopo Da noi…a ruota libera c’è almeno un altro programma che sta rendendo Francesca Fialdini una giovane conduttrice capace e di successo.

Si tratta di Fame D’Amore, la trasmissione dedicata al racconto di storie che riguardano i disturbi alimentari.

Classificata come docu-serie, la trasmissione affronta temi molto delicati, che possono riguardare anche esiti tragici, essendo il realismo al centro del racconto.

Attraverso uno sguardo fortemente aderente alla realtà, non romanzato come in altri programmi “factual”, Francesca Fialdini riesce a scegliere il tono e le parole giuste per diffondere delle storie che fungono da testimonianze, e riescono, forse, a far sentire meno sole le persone che si trovano in situazioni analoghe.

L’intervista a Fialdini

KIPJournal ha realizzato un’intervista alla conduttrice proprio in merito a questo programma, che porta con sé un certo bagaglio di emozioni. Troppo spesso, infatti, i DCA vengono declassati a disturbi minori, e non si dà loro la giusta importanza finché non accade il peggio, o quasi. Lo sguardo di Fame D’Amore, quindi, è senza dubbio utile alla causa, visto che informazione e disseminazione sono fondamentali per affrontare un problema che non è solo personale, ma anche sociale.

Ci sono tanti fattori che possono spingere a sviluppare un DCA, soprattutto in persone giovani. Tra questi, ciò che pesa è senza dubbio la propensione della società in cui viviamo a spingere tutte le persone che ne fanno parte a desiderare di raggiungere un ideale corporeo irrelizzabile, considerato perfetto. Nel dettaglio, viene chiesto a Fialdini della storia di Giorgia, una delle ragazze seguite dal programma.

La storia di Giorgia

A Fialdini viene chiesto di una storia in particolare, una vicenda per cui la stessa conduttrice si sentì personalmente coinvolta. “La storia cui fa riferimento mi fa anche molto indignare perché in questo caso evidenzia una sufficienza nella presa in carico dei pazienti che a volte è molto condizionata dal profitto e da logiche che non hanno a che vedere con la salute dei pazienti.”, aveva premesso Francesca Fialdini.

“Chi vorrebbe lasciarsi andare sta attraversando un dolore che non posso giudicare ma che sicuramente non mi lascia indifferente e non fare sentire invisibile chi soffre è la prima cosa da fare. Giorgia, una ragazza di Fame D’Amore, che aveva già tentato il suicidio, mi disse ‘ma davvero ti interessa quello che ho da dire?’. Io so che è possibile guarire o almeno trovare un equilibrio personale che ci faccia sentire e ritrovare il gusto delle emozioni. So che non ci si deve vergognare della propria sofferenza, si può camminare a testa alta nonostante la fatica, i pesi, e il senso di incomprensione che ci si porta dentro“, ha concluso la conduttrice.