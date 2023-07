“Stomaco squarciato”: Tiziano Ferro, annuncio improvviso | È accaduto in mezzo alla folla

Sconvolgente esperienza per il cantante durante un concerto in Sicilia. Le dichiarazioni una volta finito tutto: “Come si fa…”

Lacrime e sentimenti intensi per il cantautore Tiziano Ferro, che con il suo ultimo post pubblicato su Instagram descrive la viscerale emozione provata durante l’ultima tappa del suo tour.

Il cantautore originario di Latina in questi giorni sta facendo il giro d’Italia per la tourneé 2023, intitolata semplicemente “TZN“, il suo nome privato delle vocali.

Non è la prima volta che Tiziano fa parlare di sé durante questo tour. Appena qualche giorno fa aveva interrotto il concerto per chiedere al pubblico di poter leggere un suo testo dedicato alla lotta contro l’omofobia e la discriminazione in generale, commuovendo il pubblico.

Tuttavia questa volta a commuoversi è stato proprio lo stesso Tiziano, straziato dalle emozioni provate sul palcoscenico nonostante gli anni di carriera sulle spalle. Il motivo? La specialissima location.

Una terra che lo ha accolto a braccia aperte

L’ultima tappa del tour TZN ha portato il cantante in Sicilia, e in particolare allo Stadio ‘San Filippo-Franco Scoglio’ di Messina, dove si è esibito con una scaletta di 30 delle sue canzoni più famose, indipendentemente dall’album di pubblicazione. E così la Sicilia intera si è ancora una volta commossa per ‘Alla Mia Età’, ha ballato sulle note di ‘E Raffaella è mia‘ e ha ripensato al proprio primo amore con ‘Ti scatterò una foto‘.

Ma le vere lacrime sembrerebbe averle versate Tiziano stesso: “Sicilia bedda, mi hai squarciato lo stomaco con la tua saggezza, la gioia e il tuo cuore che illumina i balconi di tutte le case del mondo.”, ha scritto. “Per un cantante, esibirsi in Sicilia è un’esperienza mistica. Mi dispiace per chi non lo fa. Io mi godo il privilegio, l’amore, quei sorrisi che sfondano ogni malumore. Grazie Sicilia mia, cosa ho fatto perché mi volessi così bene? Non lo voglio sapere, mi fido e basta. Sei rimedio. Sei tosta. Sei vera.”.

La sorpresa sul palco: Tiziano e il rapporto con la giovane Angelina

Ma non è tutto: sul palco assieme a Tiziano, come in tutte le tappe del tour, si è esibita un’ospite d’eccezione. Ed ecco che dopo Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi e Jovanotti, a raggiungere Tiziano Ferro sul palco è la giovane Angelina Mango, figlia del cantante Mango e figlia d’arte di Tiziano stesso, che ha prodotto il suo singolo ‘Walkman‘.

Anche a lei Tiziano ha dedicato la propria commozione: “Dolce e pura ragazza. Come si fa a non accorgersi della tua bellezza interiore, oltre che del tuo naturale talento?!”, le ha scritto. “Sicuramente mamma e papà ti hanno concesso un dono, ma tu lo stai gestendo con gratitudine, amore e grande tenacia. Continua così: zio Tiziano c’è stato, c’è e ci sarà quando vuoi!”.