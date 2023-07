Elenoire Casalegno, una sofferenza infinita: “Non ce la posso fare” | La showgirl stringe i denti

La conduttrice Elenoire Casalegno ce la mette tutta e stringe i denti davanti alla sofferenza.

Elenoire Casalegno è una delle conduttrici e showgirl più seguite, in televisione ma anche sui social.

Dopo aver esordito nel mondo dello spettacolo come modella, ha lavorato per diverso tempo accanto a Raimondo Vianello nello show sportivo Pressing.

Protagonista anche di alcune commedie all’italiana del grande schermo, Elenoire Casalegno continua ad essere molto seguita sui canali social e, proprio tramite Instagram, ha condiviso con i fan la sua estrema sofferenza.

Elenoire Casalegno, fisico al top

Nonostante il superamento dei 40 anni, Elenoire Casalegno – classe 1976 – mostra un fisico da far invidia alle più giovani. Bellissima come ai tempi in cui lavorava come modella, la conduttrice ha mantenuto una silhouette statuaria grazie alla sua grande passione per lo sport. “Da ragazza ho giocato a pallavolo a livello agonistico”, ha raccontato lei alla Gazzetta dello Sport, spiegando di dedicare quotidianamente del tempo al suo fisico e al benessere mentale. “Come mi tengo in forma? Se il tempo lo permette, con una bella corsa o camminata all’aperto. Amo gli spazi verdi per avere un contatto con la natura: mi porta equilibrio, mi rilassa, mi fa star bene mentalmente – ha svelato lei – .Sono convinta che questo aspetto poi incide anche sul fisico. Faccio anche esercizi a corpo libero all’aperto e con il TRX dei marines!”.

E, proprio prendendo spunto da questa attività così dura, Elenoire Casalegno si è cimentata con un esercizio che l’ha fatta particolarmente soffrire. In un video postato su Instagram in cui si mostra insieme all’amica e collega Samantha De Grenet, la conduttrice si è messa alla prova con un plank della durata di un minuto. “Ma perché non ci sdraiamo al sole come tutte?”, ha scritto lei, ironica, a corredo delle immagini in cui le due sono in tensione sul tappetino.

Eleonoire Casalegno, che sofferenza!

Dopo un minuto di plank, Elenoire Casalegno è stramazzata al suolo. “Non ce la posso fare! Non ce la posso fare!”, ha commentato lei mentre Samantha De Grenet applaudiva al coraggio di entrambe. I fan che hanno avuto modo di visionare il video, sono intervenuti con commenti ironici, indicando alle due showgirl come eseguire al meglio l’esercizio.

“Siete fantastiche”, “Due simpaticone”, si legge tra i commenti dei fan delle due che, dopo gli esercizi in casa, hanno continuato a farsi vedere insieme sui social.