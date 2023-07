Stupenda sin da bambina, oggi è la bellezza fatta donna | Chi riconosce la nota attrice?

Una foto in bianco e nero: uno sguardo quasi ‘da grande’, labbra carnose e sfondo seppia, la bimba nella foto oggi è una star.

Le foto in bianco e nero hanno sempre un certo fascino, soprattutto oggi che, le foto, non vengono nemmeno più stampate visti i dispositivi elettronici.

Pensare il mondo senza colori è molto strano: fatto sta che, ad esempio, in questo caso i colori renderebbero senza alcun dubbio più riconoscibile la bambina in foto.

Comunque, i tratti somatici sono davvero coincidenti con quelli di oggi, seppure siano passati davvero tanti anni.

Allo stesso modo, l’espressione naturale è davvero caratteristica della persona di cui parliamo, che oggi è una vip più che famosa. La riconoscete?

La bella…delle donne

Si tratta della affascinante attrice Nancy Brilli, che oggi è una donna di 59 anni, famosa per i suoi numerosi ruoli in fiction e film italiani. Vinse anche il Premio David di Donatello per la migliore attrice non protagonista nel film Piccoli Equivoci nel 1990. Ricordiamo, tra i suoi successi, anche la partecipazione alla fiction Il bello delle donne, con Giuliana De Sio e Stefania Sandrelli; fu presente anche nel film Febbre da cavallo – la mandrakata, con Gigi Proietti, un film ormai cult di quegli anni.

Negli ultimi anni la star di origini ucraine si è dedicata al Teatro, rimanendo assente per un po’ dalla Tv. Nancy Brilli è famosa anche per le sue storie d’amore, e, tristemente, per una malattia che ha dovuto superare con forza.

Una stella che…Brilli

Dal 1987 al 1990, Nancy Brilli è stata sposata con Massimo Ghini, mentre dal 1997 al 2002 con Luca Manfredi, dal quale ha avuto un bambino.

Nel 2022 è stata scelta per essere intervistata nel programma di successo di Francesca Fagnani, Belve, in cui ha risposto con sincerità alle domande della scaltra intervistatrice. In quell’occasione aveva affermato di sentirsi “una formica”, mai davvero considerate per le sue qualità. Svela anche l’origine del suo nome: all’anagrafe, infatti, si chiama Nicoletta, ma racconta una simpatica vicenda accaduta ai suoi genitori nel momento della registrazione del nome: spinti da un funzionario molto romano, hanno deciso di metterle “un nome che si legge così come si scrive”. Quando Fagnani inizia a parlare della carriera di Nancy, legge una sua vecchia citazione: “ho scelto di fare la commediante, per me è una specie di missione”.