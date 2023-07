Barbara D’Urso, passeggiata romantica al tramonto: “Come due fidanzati” | Lui è giovanissimo

Barbara D’Urso si gode l’estate con una passeggiata romantica al tramonto insieme al giovanissimo “fidanzato”.

L’uscita di scena da Mediaset è stata un duro colpo per Barbara D’Urso, rimasta senza programmi e sostituita da Pier Silvio Berlusconi con la collega Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque.

Una vera e propria pugnalata per la conduttrice che, dopo aver rilasciato un’intervista fiume in cui ha spiegato la sua versione dei fatti, ha deciso di continuare a godersi l’estate documentando tutti sui social.

E, proprio sul suo profilo Instagram ha condiviso un video in cui si mostra al tramonto, in spiaggia, insieme a colui che potrebbe essere il suo “fidanzato”.

Barbara D’Urso al mare con…

In vacanza insieme ad un gruppo di amici, Barbara D’Urso ha deciso di godersi l’estate all’insegna del relax e del sorriso. Dopo aver condiviso una serie di scatti che la ritraggono insieme al suo gruppo ristretto, la ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha pubblicato un video al tramonto, insieme a colui che lei stessa ha definito il suo possibile “fidanzato”. Vestiti entrambi di arancione, soliti sfoggiare look en pendant in modo del tutto casuale, Barbara D’Urso e il direttore creativo Nicolo Cerioni, sono legati da una profonda amicizia e da una immensa stima.

Al mare insieme in vacanza, i due hanno vissuto un momento di divertimento e relax al tramonto e, con un calice di vino bianco in mano, hanno scherzato sui social. “Siamo usciti dalle varie camere ed eravamo così: io blue e tu blue, orange e orange… e domani? Chi lo sa! Guarda che mare! Andiamo verso il tramonto come due fidanzati!”, hanno ironizzato la conduttrice e il creativo postando, poi, qualche modo dopo alcuni scatti insieme.

La “pugnalata” di Mediaset

Nonostante il sorriso, le ultime vacanze di Barbara D’Urso lasciano l’amaro in bocca. Dopo l’uscita di scena da Mediaset, la conduttrice resta legata fino a fine dicembre all’azienda di Pier Silvio Berlusconi sebbene si sia sentita trattata in modo poco riconoscente da quest’ultimo. “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico”, ha detto lei in una intervista per Repubblica.

Lasciata a casa da Mediaset dopo 15 anni di lavoro insieme, la D’Urso ha aggiunto: “Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”.