Maria Grazia Cucinotta, denuncia gravissima: “L’ergastolo è poco” | Un gesto disumano

Terribile quanto è stato fatto, Maria Grazia Cucinotta non è più riuscita a trattenersi: la sua denuncia raggiunge tutti.

La fama di Maria Grazia Cucinotta è giunta, negli anni, fino all’estero, grazie alla sua interpretazione, insieme al grandissimo Massimo Troisi, nel film Il Postino.

Non solo, l’attrice è comparsa anche nel film della serie 007 Il mondo non basta, e negli Stati Uniti è nota anche per il suo lavoro di produttrice cinematografica.

Oltre ad avere grande talento, Maria Grazia Cucinotta non si è mai risparmiata per alcune delle cause sociali che ha particolarmente a cuore: proprio nel 2023, infatti, ha partecipato a un’iniziativa per promuovere l’Associazione MARIS, Malattie Reumatiche Infantili Sicilia, per dare voce a bambini e ragazzi che presentano questo tipo di patologie.

Ultimamente, però, Cucinotta avrebbe espresso particolare disappunto: un atto in particolare è considerato impossibile da compiere per una persona che si definisca appartenente alla specie umana.

Cucinotta: “Non ci sono parole”

Maria Grazia Cucinotta ha voluto esprimersi in merito a una vera e propria calamità che si è abbattuta sulla penisola nelle ultime settimane – e non solo.

La crisi climatica avanza, e le persone non solo non fanno nulla per evitare che la situazione peggiori, anzi, danno una mano al “maltempo” – così, ancora, è chiamato da molti mezzi di informazione, in modo improprio. Sappiamo che la crisi climatica è un flagello che si sta abbattendo non solo sulla nostra nazione, ma che anche solo negli ultimi mesi ha provocato moltissimi danni e morti in Italia. Basti pensare a quanto accaduto in Emilia Romagna. In ogni caso, la denuncia di Cucinotta è ancora più specifica.

La Sicilia in fiamme

In questi giorni, infatti, è proprio la regione natale di Maria Grazia ad essere in grave pericolo, divorata dalle fiamme soprattutto nelle zone dell’entroterra.

Cucinotta parla di piromani perché gli esperti hanno decretato che gli incendi non sarebbero di natura incidentale, bensì dolosa. Per questo l’attrice, toccata nel profondo a maggior ragione perché si tratta della “sua” isola, scrive: “L’ergastolo per i piromani è poco…non ci sono parole per il dolore e la distruzione #sicilia”. Ovvio che, tanto per buttare “benzina sul fuoco”, oltre al dolo, il clima non aiuta certo, visti i picchi di temperature che la penisola sta toccando in queste settimane.