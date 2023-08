Manuel Bortuzzo, ritorno di fiamma per l’ex gieffino | Il sentimento non si è mai spento

Sul suo volto torna a splendere il più brillante dei sorrisi: passione riaccesa per Manuel, ma la verità è che non se n’era mai andata…

L’incredibile svolta nella storia del nuotatore Manuel Bortuzzo ha lasciato tutti con un sorriso sulle labbra e il cuore un po’ più leggero.

La preoccupazione dei fan, d’altronde, era quasi scontata: Manuel è da sempre seguitissimo sui social, ed è considerato una persona dalla straordinaria energia positiva.

Il mondo lo ha conosciuto grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2021, durante cui Manuel fu al centro della scena per più di una ragione; non per ultima la relazione con la principessa Lulù Selassié, un rapporto pieno di alti e bassi.

Manuel è da sempre un eccellente nuotatore: innamorato dell’acqua fin da piccino, è stato allenato dalla stella del nuoto Gianni Gross, e già a nove anni era un atleta provetto, parte integrante del Team Veneto di Venezia. Purtroppo, però, nel 2019 il suo sogno si è spento.

La sua vita è cambiata per sempre, in un attimo

Manuel Bortuzzo, infatti, non è famoso solo per la sua disciplina e per il coinvolgimento con il GF Vip: la sua storia, raccontata in TV e in un libro di suo pugno, è sfortunatamente legata ad un incidente che lo ha coinvolto nel 2019, in cui è stato colpito da un proiettile vagante durante una sparatoria.

L’incidente, che lo ha paralizzato dalla vita in giù, ha portato Manuel a dover dire addio alla sua vita di tutti i giorni, ripartendo da zero in un mondo che non favorisce la disabilità. Ma Manuel, giovane e pronto a tutto, è ora in procinto di riprendersi ogni cosa: tornerà a nuotare, e in un contesto d’eccezione.

La forza ritrovata grazie al nuoto

Grazie alla sua inesauribile forza, Manuel è tornato in pista, e lo ha fatto sfruttando un’occasione irripetibile: la partecipazione ai Mondiali Paralimpici che in questi giorni si stanno svolgendo a Manchester. Esordiente in una nazionale che promette già molto bene, Manuel parteciperà ai 100 metri in stile rana e ai 200 metri misti.

Sul suo esordio in Nazionale, Manuel ha dichiarato di sentirsi il più debole, ma di aver deciso in partenza di partecipare: non punta necessariamente all’oro senza prima studiare gli avversari e senza riprendere in mano quella parte di sé che gli è stata ingiustamente sottratta. “Era giusto tornare a nuotare, era giusto farlo come prima.”, ha dichiarato. “Sto provando una sensazione di benessere non solo a parole: il lavoro è corretto e sento un senso di completezza dentro di me. Parto veramente contento.”.