Dramma Amici, fulmine a ciel sereno | Tra i due protagonisti è già finita

Relazione al capolinea per i due protagonisti di “Amici”: l’idillio romantico sembra destinato al dimenticatoio.

Sono molte le storie d’amore sbocciate sotto alle telecamere dei format mariani e, al di là del dating show per antonomasia “Uomini e Donne”, anche “Amici” ha testimoniato negli anni la nascita di molte coppie durante lo svolgimento del talent.

Negli ultimi mesi l’attenzione popolare si è concentrata sulla tormentata love-story tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ma dopo la temporanea separazione, i due ballerini sembrano aver recuperato un solido equilibrio.

Durante l’ultima edizione gli spettatori si sono appassionati anche alla saga romantica tra Cricca e ed Isobel Kinnear, ma la relazione sembra non aver mai spiccato il volo. Così come il rapporto privilegiato tra Wax e Claudia Bentrovato, che ha tenuto per settimane i fan sulle spine.

Nelle ultime ore, due protagonisti di “Amici 21” stanno monopolizzando la curiosità del pubblico: si tratta di una coppia di ballerini amatissimi, e la presunta rottura ha sollevato un vero e proprio vespaio sui social.

“Amici 21”: l’indizio sui social suggerisce la rottura tra i due ballerini

Durante il corso di “Amici 21” l’eclettico ballerino Nunzio Stancampiano ha decisamente catalizzato le simpatie del pubblico, anche a causa della sua infatuazione per la collega Cosmary Fasanelli.

La danzatrice, però, al tempo sembrava assorbita dal compagno Alex, anch’esso impegnato nella competizione televisiva. Al termine del format, però, la carriera di Cosmary ha spiccato il volo, ed è stata arruolata in qualità di Velina nella squadra di “Striscia la notizia”. Al contempo, Nunzio Stancampiano sembra essersi ritagliato uno spazio nel suo cuore, e i due hanno ufficializzato la relazione con alcuni inequivocabili scatti su Instagram. Nei mesi i due hanno mantenuto l’assoluto riserbo sull’andamento della ship, ma Nunzio ha recentemente deciso di rompere il silenzio. Il ballerino ha caricato un contenuto assai eloquente nelle sue Instagram stories: scopriamo di che si tratta.

Nunzio Stancampiano, arriva l’ammissione amara su Instagram

L’istrionico ballerino catanese ha pubblicato un aggiornamento nelle sue Instagram stories, ed ha commentato con il breve inciso: “Il mio unico errore è stato amarti… al punto di annullare me stesso“.

Al momento, Cosamry Fasanelli non ha replicato alcunché, ma non si esclude che, nelle ore a venire, l’ex volto di “Amici” rilasci a sua volta una nuova versione ai followers. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito…