Caterina Balivo, il grido d’allarme: “Lasciata a terra senza forze” | Violenza inaudita

L’accaduto la coinvolge in prima persona e nel profondo: è una ferita per tutto il Paese, i fan di Caterina sono sconvolti.

Caterina Balivo partì come giovane promessa della conduzione italiana: al suo debutto era stata particolarmente apprezzata per la sua aria sbarazzina, che oggi è diventata alta competenza nel ruolo.

Dopo la conduzione di Detto Fatto su Rai due, a lei assegnata per diverso tempo, Balivo ha condotto fino a quest’anno il programma quiz Lingo – parole in gioco, in cui i concorrenti sono tenuti a sfidarsi a colpi di parole italiane.

Da settembre, la carriera di Caterina prenderà una nuova svolta, seppur tornando a vecchi lidi: infatti, la conduttrice approderà nuovamente in Rai conducendo La volta buona, una evoluzione del suo programma Vieni da me che andrà in onda al posto del programma condotto da Bortone Oggi è un altro giorno.

Purtroppo nell’ultimo periodo un episodio terribile ha toccato la giovane conduttrice, che si è risolta, infine, a parlarne apertamente nei dettagli attraverso i social: lo shock è ancora molto forte.

Balivo: “implorava di chiamare un’ambulanza”

Come anche altre personalità dello spettacolo e dei media, Caterina ha ritenuto di doversi esprimere su un fatto gravissimo avvenuto lo scorso 7 luglio a Palermo: uno stupro di gruppo ai danni di una donna.

Caterina ha pubblicato una foto in cui, sulla propria mano, ha segnato l’hashtag #iononsonocarne, prendendo una posizione ed esponendosi nella lotta contro la violenza sulle donne, violenza di cui questo fatto è diventato un triste emblema in questi giorni. “Le hanno fatto violenza in 7, a turno”, spiega Balivo, “l’hanno picchiata e filmata, poi l’hanno lasciata per terra completamente senza forze, mentre implorava di chiamare un’ambulanza. […] è la triste e amara realtà della violenza di gruppo avvenuta a Palermo su una ragazzina di 19 anni”.

Balivo: “Responsabili sicuri dell’impunità”

“I responsabili hanno dimostrato di non provare alcun tipo di empatia nei confronti della vittima”, scrive Caterina nella descrizione al post, “totalmente indifferenti al suo dolore, forse sicuri dell’impunità”.

Anche grazie al sostegno di persone che sono esposte al pubblico quanto Caterina Balivo è possibile immaginare un certo tipo di divulgazione e di cambiamento, nella speranza che possano sovvertire l’attuale ordine delle cose e rendere la cultura dello stupro una brutta pagina della storia della nazione e non più una realtà contemporanea.