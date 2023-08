Giovanni Muciaccia, ve lo ricordate il conduttore di Art Attack? Ecco come si è ridotto

È stato uno dei volti più importanti per un’intera generazione cresciuta con il suo programma di divulgazione artistica: che fine ha fatto?

“Fatto?“, basta una domanda tanto semplice a scatenare un’ondata di ricordi in moltissimi adulti cresciuti a pane e televisione: si tratta infatti del tormentone di Giovanni Muciaccia.

Il conduttore foggiano, classe ’69, è infatti uno dei nomi e dei volti più noti della TV dei piccoli dei primi anni 2000. Fin dal 1993, con il suo debutto su Disney Club, ha segnato un’intera generazione con la sua simpatia e la sua capacità di rapportarsi anche coi più piccoli.

Affabilità e un sorriso gentile sono i suoi tratti più noti, e l’hanno reso una vera e propria icona televisiva. Nonostante il suo ottimo curriculum, però, a ricordarlo sono soprattutto gli spettatori di un programma specifico.

E così tra uno Zecchino d’Oro e una partecipazione a Ballando con Le Stelle, per Muciaccia nel 1998 arriva la svolta definitiva, la conduzione di un programma di divulgazione artistica interattiva, semplice ma efficace: Art Attack.

Il legame speciale con il suo programma, rimasto nel cuore di tanti

Con una vita molto longeva (si parla infatti di una messa in onda dal 1998 al 2011, con qualche anno di pausa nel mezzo), Art Attack è stato uno dei programmi più famosi di Disney Channel. Ideato e condotto dall’inglese Neil Buchanan, che nelle versioni internazionali compariva semplicemente come “Neil”, creatore degli “attacchi d’arte alla grande”, in Italia Art Attack ha dovuto il suo straordinario successo anche e soprattutto alla conduzione di Muciaccia.

Con Art Attack, Muciaccia ha un rapporto di profonda gratitudine: “La cosa che mi rende più felice e mi dà maggiore soddisfazione è essere fermato da ragazzi e ragazze che oggi sono dei trentenni e che mi dicono una frase semplice ma bellissima: ‘Grazie per l’infanzia che ci hai fatto vivere‘”, ha dichiarato. Dopo la chiusura del programma tuttavia Muciaccia sembra essere scomparso dalla TV: di cosa si occupa oggi?

Giovanni Muciaccia oggi: si occupa di tutt’altro

Non preoccupatevi, la vita lavorativa di Giovanni Muciaccia è ancora molto piena. Dopo aver concluso l’avventura con Disney, Muciaccia è stato alla conduzione di altri programmi di divulgazione per Sky e Rai, tra cui ricordiamo “X Makers” e “Sereno Variabile“. Si è inoltre sposato con la ex partecipante di Miss Italia 1998 Chiara Tribuzio, con cui ha avuto due bambini, Edoardo e Maria Vittoria.

L’amore per i suoi “figli d’arte” però non lo ha mai lasciato del tutto, e oggi Muciaccia sfrutta la propria popolarità sui social: è infatti molto seguito su Tiktok, dove spesso si prende in giro con autoironia, riproponendo i suoi tormentoni. Che, pensate un po’, ha ammesso di aver creato ispirandosi al comico e conduttore Fiorello.