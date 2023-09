Federica Panicucci, la confessione è dilaniante: “Chissà se tornerò…” | Un dolore nel cuore

Terribile annuncio che coinvolge Federica Panicucci: fan e follower sono rimasti sconvolti, la ferita resterà aperta per anni.

Federica Panicucci è ormai una delle più longeve conduttrici della televisione italiana, e ha fatto moltissima strada nei suoi numerosi anni di carriera.

Negli anni ’90 divenne volto simbolo di Italia Uno e condusse moltissime edizioni della manifestazione musicale più seguita all’epoca, che si teneva in estate, il Festivalbar.

Ci sono state delle ottime notizie per Federica proprio quest’anno: durante l’annuncio delle novità ed evergreen dei palinsesti Mediaset, è stata dichiarata e confermata la sua conduzione del reality show Back To School.

Sfortunatamente, però, proprio in questi giorni una nuvola nera ha oscurato la radiosità solare della nostra Federica: si temerebbe la sparizione anche dell’ultimo, fievole, raggio di sole…

Panicucci rivela tutto

Anche per Federica Panicucci è tempo di vacanze: la conduttrice ha pubblicato alcune foto in una località di mare. Una di queste, però, non palesa quell’allegria che dovrebbe trasparire da una persona in vacanza, anzi, è piuttosto malinconica.

In un momento di forte nostalgia, Federica Panicucci si è aperta ai suoi follower: un’Isola che per lei ha grande significato le ha fatto fare un viaggio nel tempo, nei ricordi di quando era più piccola.

Federica riflette

Federica Panicucci si trova nella bellissima Isola D’Elba, uno dei gioielli d’Italia, località turistica per molte persone. Per lei, però, specialmente in un giorno nuvoloso e senza luce, rappresenta altro: un ricordo che non sbiadirà mai. Nella didascalia parla del suo papà, che è venuto a mancare: un momento difficile nella vita di tante persone, specie di chi ha avuto la gioia di trascorrere molto tempo di qualità con il proprio padre. Evidentemente, per Federica è stato proprio così, a giudicare anche dalla didascalia che gli dedica.

“Eravamo qui insieme, e tu, lasciando l’isola, mi dicesti: ‘Chissà se tornerò mai più'”, scrive Federica Panicucci, come se parlasse proprio con il suo papà, “Eri già malato e lo sapevi che non avresti più rivisto la tua amata Elba. Sono qui per te papy. E so che tu sei qui con me”, conclude Federica. La didascalia è davvero commovente, di certo la conduttrice sta vivendo un momento di ricongiungimento spirituale visitando un luogo legato a suo padre, un avvenimento che desidera condividere con quanti, oggi, la seguono.