Barbara D’Urso, l’affondo arriva dall’ex: “Almeno il buon gusto…” | Nessuna pietà per la conduttrice

Non c’è pace per Barbara D’Urso e l’ultimo affondo arriva proprio da un suo ex compagno: la conduttrice è bersagliata.

Il nome di Barbara D’Urso continua ad essere presente sui media e in rete nonostante la conduttrice sia lontana dagli schermi televisivi.

Sostituta, con clamore, da Pier Silvio Berlusconi, resta ancora legata a Mediaset con un contratto esclusivo fino a dicembre 2023, ma pare che per lei non ci sia più posto a Cologno Monzese.

E, mentre la D’Urso anticipa di aver deciso di prendere l’aereo per dei progetti di lavoro, arriva l’ennesimo affondo da un suo noto ex compagno.

Barbara D’Urso allontanata da Mediaset

Ha fatto molto chiacchierare nelle ultime settimane la decisione di Pier Silvio Berlusconi di dare una nuova impronta, meno trash e più informativa, alle reti di Mediaset. Il primo segnale è arrivato con la scelta di allontanare dal Grande Fratello tutti i personaggi dei social e di Only Fans. Poi è giunto uno dei segnali più forti e clamorosi dell’amministratore delegato: l’allontanamento di Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque, programma che l’ha vista protagonista per ben 15 anni. La decisione di Berlusconi è stata aspramente criticata dalla conduttrice che, in vista dell’inizio della nuova edizione affidata alla giornalista Myrta Merlino, non ha perso occasione di lanciare delle frecciatine avvelenate al suo ex capo.

E, mentre nelle ultime ore Barbara ha raccontato di aver deciso di affrontare la sua paura di volare salendo per la prima volta su un aereo per dei progetti di lavoro, un suo storico ex è stato intervistato dal settimanale Mio e per la D’Urso non ha avuto parole dolci e confortanti. Si tratta di Memo Remigi, cantante che ha svelato di aver vissuto con la conduttrice una relazione clandestina per ben quattro anni e che, a dispetto del passato insieme, non ha speso parole gentili nei confronti della sua ex.

Memo Remigi affonda la D’Urso

In merito a Pomeriggio Cinque e alla conduzione di Barbara D’Urso, Remigi ha definito la trasmissione di Canale 5 come uno show che non era certamente “di grande cultura e insegnamento”. “È vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco: era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più”, ha commentato affondando la ex padrona di casa.

E, proprio in merito alla sostituzione di Barbara D’Urso con la Merlino, Memo ha aggiunto: “Myrta probabilmente farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione”.