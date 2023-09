Morgan, chi se lo ricorda com’era agli esordi? Appena ventenne era un’altra persona | Irriconoscibile

Un giovanissimo Morgan alla sua prima intervista: appare diversissimo ed entusiasta. Cosa è accaduto al cantante?

Capelli lunghi e non tinti, il pizzetto a cui ci ha abituato negli anni e uno sguardo che sembra pronto a divorare il mondo: è così che appare un Morgan poco più che maggiorenne nella sua prima intervista TV, risalente al 1995.

Negli anni, nonostante i profondi cambiamenti, il cantante non ha mai abbandonato la propria anima punk rock, ma sono in molti a chiedersi cosa gli sia accaduto.

Oggi infatti Morgan appare molto diverso: non solo a livello fisico, ma anche canoro. La sua voce è infatti molto diversa da quel lontano debutto, arrocchita e non sempre apprezzata.

Anche il cantante più controverso d’Italia però è stato un giovane di grandi speranze: vediamolo assieme.

Pronto a conquistare il pubblico con uno stile innovativo

Correva il 1995 quando Morgan, che all’epoca appariva come il leader e frontman del gruppo Bluvertigo (ancora oggi in attività, nonostante alcuni lunghi periodi di pausa), venne intervistato per la prima volta durante un’esibizione per il programma “Segnali di Fumo“, contenitore musicale che negli anni ’90 spopolava sul canale Videomusic, oggi scomparso.

Nel video, linkato qui sotto, Morgan viene interrogato circa il genere musicale dei Bluvertigo. Appena ventiduenne, il giovane Marco Castoldi risponde che i Bluvertigo non sono classificabili in un unico genere: “Una specie di rock, ma con influenze psichedeliche. Abbiamo inventato che si chiama ‘Blob Rock‘, magari tra dieci anni sarà sui libri di storia“. Assieme ad Andy, co-fondatore del gruppo, si esibisce poi in una versione live del singolo “LSD (La sua Dimensione)“, tratta dall’album di debutto della band, “Acidi e Basi”.

Morgan negli anni, declino artistico o personale?

L’entusiasmo e la voglia di creare qualcosa di rivoluzionario è evidente dal modo di parlare di Morgan, che tuttavia negli anni ha subito un profondo cambiamento, sia artistico che personale. Il cantante è stato al centro di innumerevoli controversie a causa del suo carattere spesso abrasivo, nonché per alcune dichiarazioni ritenute un po’ troppo sfacciate per essere considerate appetibili per il pubblico generalista.

Fedele alla sua anima rock, il cantante non ha mai ritirato queste dichiarazioni, nonostante abbiano segnato la sua carriera. E d’altronde, tra una discussione ad “X-Factor” e una scenata in diretta sul palco di Sanremo, Morgan è di fatto entrato nei cuori dei molti appassionati; il “Blob Rock” potrà non aver lasciato un segno, ma lui certamente sì.