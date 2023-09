Sophie Codegoni resta da sola | A pochi mesi dal parto l’amara verità

Periodo nero per Sophie Codegoni: dopo la nascita della piccola Celine, la ex del Grande Fratello Vip resta da sola.

Per i fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si mette male: i loro beniamini stanno attraversando uno dei periodi più difficili mai vissuti.

Non è la prima volta che la coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip e recentemente allietata dalla nascita della prima figlia Celine, attraversa un momento di crisi.

Questa volta, però, pare che le cose siano più complicate del solito e c’è chi ha iniziato a mormorare di una rottura definitiva. A spiegare cosa stia realmente accadendo, ci ha pensato la ex tronista di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: segnali di crisi

L’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, quando entrambi erano concorrenti del reality show più famoso d’Italia. Mentre qualcuno era pronto a giurare che la loro storia sarebbe finita con la conclusione del programma, tanti altri hanno iniziato ad amare e seguire assiduamente i due creando quello che sui social è diventato il gruppo dei “Basciagoni”, un esercito di follower pronti a seguire ogni movimento dei loro idoli e a difendere a spada tratta il loro amore.

È stato proprio il fandom di Sophie e Alessandro, però, a rendersi conto che negli ultimi giorni – come già accaduto qualche tempo addietro – Basciano aveva smesso di seguire su Instagram la sua compagna. Da quel momento, sui social è iniziato il tam tam di indiscrezioni che parlavano di un ennesimo litigio di coppia e di una rottura, poi ufficializzata da Novella 2000. Il rotocalco di cronaca rosa, infatti, ha spifferato la notizia della fine dell’amore tra i due ex del Grande Fratello Vip che, dopo tante – forse troppe – indiscrezioni, hanno deciso di raccontare la loro verità.

La verità di Sophie sulla fine con Alessandro

“Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla – ha sbottato la Codegoni in una Instagram story -. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita, perché credo che i social debbano essere un posto leggero e positivo”. Confermando di attraversare un momento difficile e di avere “difficoltà da risolvere”, la ex tronista ha aggiunto: “[…]non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”.

“Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere – ha concluso Sophie, dimostrando di essere propensa ad una riappacificazione con il compagno – . Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”.