Maria De Filippi disperata: l’estrema richiesta viene fuori solo ora | L’ha fatto solo per proteggere Tina

Spunta un retroscena clamoroso su Maria De Filippi: la conduttrice ha difeso con le unghie e i denti l’opinionista Tina Cipollari.

Maria De Filippi ha recentemente inaugurato una nuova stagione di “Uomini e Donne” ma, a pochi giorni dalla puntata d’esordio, l’atmosfera in studio si sta già surriscaldando notevolmente.

Oltre agli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno fatto ritorno nel parterre del dating-show altri volti noti, tra di essi anche Elio Servo, new-entry dell’edizione precedente.

L’attempato cavaliere aveva ingaggiato al tempo furenti battibecchi con Tina Cipollari, arrivando persino a minacciare una querela a causa degli insulti ricevuti.

Durante la puntata del 18 settembre, Elio ha tentato di porgere un rametto di ulivo all’opinionista, ma inutilmente: tra i due è scoppiato l’ennesima rissa verbale, ed il cavaliere ha rivelato al pubblico un retroscena assai curioso sulla padrona di casa, Maria De Filippi.

Tina Cipollari sputa fuoco e fiamme su Elio Servo

Il cavaliere avrebbe tentato un approccio con Tina Cipollari, chiedendole di seppellire l’ascia di guerra dopo le precedenti liti sotto le telecamere di “Uomini e Donne”.

L’opinionista ha replicato: “Ci sono cose che non dimentico“. Elio Servo ha quindi rilanciato: “Volevo mettere un punto, per me è finita quella cosa lì. Da persona per bene mi sono avvicinato per parlare, ho detto: ‘Vuoi ballare?’, abbiamo parlato“. A tal punto, Tina Cipollari ha perso le staffe: “Sono grande ed intellingente, capisco quando un gesto arriva dal cuore, o quando si tratta di un gesto a favore di telecamera. Perché anche questa volta vuoi far credere che sia maleducata? Uno che vuole salutarmi, mi avrebbe salutato anche nelle scorse puntate. Io stavo al mio posto, stavo parlando con Silvio. Sei passato con quella faccia da… Non vado oltre… Voleva salutarmi! Io gli ho risposto: ‘No, grazie’. Ora devo passare io per la cafona, la maleducata che non accetta le scuse!“.

Elio Servo tira in ballo Maria De Filippi

Il cavaliere è scattato: “Mi hanno insegnato che il saluto non si nega a nessuno“, ma Gianni Sperti ha replicato prontamente: “Lei è stata minacciata. Ci ricordiamo cosa diventi, quando ti arrabbi. Sembri costruito, sembra finto l’approccio“.

Elio Servo ha quindi rivelato: “Non ho fatto più la querela per Maria De Filippi: lei me lo ha chiesto. Sono stato offeso“. Ed ha infine ribadito a Tina Cipollari: “Non ho mai permesso a nessuno di offendermi così, tu sei una cafona“. Ahi, ahi: chi ben comincia…