GF, ennesima umiliazione per Grecia: “In Italia non facciamo questa cosa” | Chi l’ha trattata male

L’attrice Grecia Colmenares riceve una doccia fredda al GF: la frecciatina velenosa divide i fan del programma.

L’interprete di soap-opera venezuelana Grecia Colmenares ha recentemente compiuto il suo ingresso al “Grande Fratello”, ma la produzione del format l’ha perfidamente collocata nello scomodo e disordinato tugurio, regalandole un approccio con il loft tutt’altro che stellare.

Considerata una delle maggiori interpreti televisive della decade ’80-’90, la loquace sudamericana ha ben presto dimostrato di non possedere il benché minimo divismo, e con energia formidabile ha ripulito e sistemato la zona notte, rivoluzionando poi l’intera stanzetta.

In seguito, si è finalmente ricongiunta con il resto del cast e – aspirapolvere e straccio alla mano – ha contribuito attivamente alla pulizia degli ambienti, coinvolgendo tutti con la sua irrefrenabile allegria.

Ciò nonostante, Grecia è stata nominata da compagni, forse proprio a causa dell’eccessiva esuberanza. Secondo alcuni utenti in rete, invece, numerosi concorrenti la temono, e tenteranno ripetutamente di mandarla al televoto. In ogni caso, nelle ultime ore l’attrice è finita nel mirino dell’altrettanto grintosa Angelica Baraldi… Che cos’è accaduto tra le due?

GF: Angelica respinge la richiesta di Grecia Colmenares

Notoriamente, uno dei momenti più spinosi della convivenza in Casa è la redazione della lista della spesa, soprattutto considerando l’elevato numero di concorrenti e di rispettive esigenze, in contrapposizione con il budget ridotto.

La scorsa settimana la chef Rosy Chin aveva espresso una richiesta particolare, ovvero quella di poter usufruire degli ingredienti per la preparazione del sushi, richiesta poi accontentata. L’intero cast, in effetti, qualche ora dopo ha organizzato una festa a tema etnico, apprezzatissima da tutti. Durante la riunione settimanale per la spesa successiva, Grecia ha espresso a sua volta il desiderio di ricevere un barattolo di gelatina. Angelica Baraldi, impegnata ad elencare gli alimenti necessari, l’ha ben presto rimbeccata: “Grecia, mi dispiace, ma in Italia non mangiamo gelatina così, a cucchiaiate. Non c’è”. Inutile dire che la sua reazione ha indispettito una larga fetta di audience…

Le reazioni della rete

Molti utenti hanno condannato senza mezzi termini la presa di posizione di Angelica: nonostante il budget ridotto, quest’ultima ha infatti soddisfatto le richieste – peraltro più costose – di altri concorrenti.

La giovane gieffina avrebbe infatti acquistato pacchetti di mandorle, noci e albumi – di cui lei stessa va ghiotta – mortificando però la piccola preghiera di Grecia. Una spettatrice ha commentato infatti: “I concorrenti stessi fanno chi figli e chi figliastri… Loro si prendono tutte le cose che vogliono, mentre Grecia non poteva prendere una gelatina, che la signorina Angelica si è fatta venire le mosse a terra?“.