Marica Pellegrinelli senza peli sulla lingua su Aurora Ramazzotti: “La considero un d…”

Marica Pellegrinelli si racconta e ripercorre gli anni insieme a Eros Ramazzotti, soffermandosi anche sul rapporto con Aurora Ramazzotti.

Per dieci anni, Marica Pellegrinelli è stata la compagna di Eros Ramazzotti che, dopo la separazione da Michelle Hunziker, ha costruito una nuova famiglia con la modella.

Lei, che all’inizio della loro relazione era poco più che ventenne, gli è stata accanto per ben dieci anni e gli ha regalato il dono di altri due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Dopo una lunga storia d’amore, i due hanno ufficializzato la separazione nel 2019 e, solo dopo anni, Marica Pellegrinelli ha deciso di aprire il suo cuore raccontando tutto quello che è accaduto nel corso della relazione con Eros Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli e il matrimonio con Eros

La storia d’amore tra Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti è iniziata tra le critiche degli appassionati di gossip, che puntavano il dito contro la modella per la differenza di età con il cantante. I più curiosi, però, sono stati smentiti con il tempo e l’amore tra la Pellegrinelli e Ramazzotti è durato ben dieci anni. I due hanno messo su una famiglia allargata, riuscendo ad avere rapporti sereni e distesi anche con la ex di Eros, Michelle Hunziker, e con la primogenita del cantante, Aurora Ramazzotti.

Proprio a lei, Maria Pellegrinelli ha dedicato un lungo pensiero nel corso di una intervista per il settimanale F durante la quale ha parlato senza mezzi termini del rapporto che l’ha tenuta a lungo ancorata a Ramazzotti e alla sua prima figlia. “Aurora è stata ‘mia figlia’ per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato – ha spiegato – . La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli”.

Marica Pellegrinelli dopo l’addio a Eros Ramazzotti

Ad oggi, dunque, la Pellegrinelli e la Ramazzotti continuano ad avere un buon rapporto nonostante la rottura tra la modella e Eros. “Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso”, ha spiegato ancora Marica che, ad oggi, è legata al deejay William Djoko.

Per lei, tuttavia, gli ultimi anni non sono stati semplicissimi. Ha avuto un tumore all’ovaio che ha combattuto e che l’ha obbligata ad aspettare ancora un po’ per avere il terzo figlio. Ora che il timore sembra essere stato scongiurato, la ex di Ramazzotti pare sia pronta per diventare mamma per la terza volta. “Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento”, ha detto.