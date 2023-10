Rai Uno, l’annuncio è drammatico: una celebre cantante in fin di vita | Ecco le sue condizioni

Una celebre cantante ha rischiato di morire: l’annuncio dato nel corso della trasmissione di Rai Uno ha lasciato i telespettatori impietriti.

La vita in diretta è uno dei programmi pomeridiani più seguiti della Rai, che grazie ad Aberto Matano è riuscita a far rinascere lo show di informazione e intrattenimento.

Da anni al timone del programma, Matano si confronta con ospiti in studio affrontando tematiche legate alla cronaca nostrana e allo spettacolo, nazionale ed internazionale.

E, proprio nel corso di uno degli ultimi appuntamenti con La vita in diretta, il giornalista ha condiviso con il suo pubblico le notizie riguardanti le gravi condizioni di salute di una celebre cantante.

Rai Uno, le notizie drammatiche

Nel corso della puntata di lunedì 16 ottobre scorso, Alberto Matano si è soffermato sul tour internazionale di una celebre cantante che, dopo gravissimi problemi di salute, è riuscita a rinascere e tornare sul palcoscenico. Insieme a Diana Del Bufalo, Marina La Rosa, Simona Izzo e Francesca Barra, ospiti del talk show, Matano ha ripercorso gli ultimi mesi di vita di Madonna, che a giugno scorso ha rischiato di morire a causa di una grave infezione batterica.

“Una grave infezione batterica l’aveva fatta ricoverare in terapia intensiva e la sua famiglia si era preparata al peggio – ha ricordato il giornalista prima di mandare in onda il servizio sul tour internazionale di Madonna che ha fatto la prima tappa a Londra – . E’ stato un ritorno molto atteso a Londra quello della prima tappa del tour di Madonna che, come sapete, ha avuto dei problemi serissimi di salute. Ha temuto per la sua vita. Ora che è tornata ha voluto ringraziare il pubblico e i suoi figli che erano sul palco con lei”.

La salute di Madonna

Lo scorso giugno, infatti, Madonna era stata ricoverata con urgenza a causa di una infezione batterica che aveva fatto temere il peggio a tutti i suoi familiari. Dopo giorni di grande apprensione, era stata proprio la star a rassicurare i fan annunciando una lenta e graduale ripresa. Ad oggi, Madonna sembra essere tornata in perfetta forma, così come ha dimostrato la prima tappa londinese del Celebration Tour.

Sul palcoscenico, circondata dai fan che si sono stretti attorno a lei nei giorni più tristi, Madonna ha celebrato la sua rinascita e non ha lesinato aneddoti relativi la sua vita, ricordando come agli inizi della sua carriera anche il bagno per lei fosse un lusso.