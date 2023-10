Francesco Oppini, nella notte la tragedia più straziante | Quante lacrime per il suo addio

Non ci sono parole per descrive il grande dolore di questo tipo di perdita. Francesco Oppini è straziato dalla sofferenza per quell’addio

Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, è davvero molto legato alla mamma e infatti i due trascorrono davvero molto tempo insieme.

L’uomo ha raccontato di chiedere spesso consiglio proprio a sua madre perché lei è un punto di riferimento molto importante nella sua vita.

Il giovane lavora come giornalista e opinionista sportivo, inoltre, è spesso ospite di alcune trasmissioni televisive. È stato anche concorrente al Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini nella sua vita ha vissuto dei doloro molto grandi. Alcuni dei quali gli hanno lasciato delle ferite profonde che non si rimargineranno mai più.

La tragedia più straziante per Francesco Oppini

Uno di questi dolori, vissuti da Francesco Oppini, sicuramente, è stata la morte della sua fidanzata Luana. Per questo motivo, il figlio di Alba Parietti odia il 17 ottobre che è purtroppo la data dell’incidente che ha cambiato le vite di tutti. La ragazza infatti morì sul colpo nel 2006.

Infatti, ha di recente pubblicato un post su Instagram condividendo la foto di questa bellissima ragazza scomparsa troppo prematuramente. Nella didascalia si legge: “Sei riuscita come nessuno mai a farmi affrontare e ad amare la vita con il sorriso, ma sei anche riuscita a farmi odiare a vita questo giorno. Sono passati 17 anni da quella terribile notte e le sensazioni, purtroppo, sono sempre le stesse. Che la tua anima pura e nobile abbia trovato davvero la pace che merita. Abbraccia da parte mia mamma e papà. Ciao Lu’, manchi.

Il grande dolore che ha segnato la famiglia

Sembra proprio che la morte di Luana abbia segnato in modo molto profondo la vita di Francesco Oppini. Come lui ha raccontato durante la sua partecipazione al Grande Fratello, quel dolore è stato molto profondo e per un periodo lo ha fatto peggiorare perché era molto arrabbiato con la vita.

Anche sua madre Alba Parietti ha spesso sottolineato quanto per il figlio sia stato un vero e proprio trauma che ha segnato chiaramente la famiglia della giovane Luana ma anche la loro. Luana si trovava al volante della macchina e per schivare un uomo in bicicletta è uscita di strada. La conduttrice televisiva ha detto: “Una ferita per sempre, il dolore più forte del mondo per tua madre e per Francesco, mio figlio che ti amava. E nessuna parola o gesto riuscire a dare confronto e consolare”.