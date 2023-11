Myrta Merlino, è stato bello finché è durato | Dal prossimo anno c’è il sostituto

Il dramma di “Pomeriggio Cinque” continua con un nuovo capitolo: via Myrta da Canale 5, già disponibili i nomi di due possibili sostitute.

La conduzione di Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque” ha scatenato un acceso dibattito tra gli spettatori, lasciando molte voci discordanti e perplesse riguardo alle sue capacità come conduttrice.

La sua ascesa al timone del popolare programma pomeridiano non è passata inosservata, e sin dall’inizio c’è stata una crescente insoddisfazione tra il pubblico, che ha espresso apertamente il suo dissenso.

Questo malcontento ha dato vita a numerose speculazioni sulla possibile rimozione di Myrta Merlino dalla conduzione del programma.

Neppure le smentite fornite dall’agente di Myrta Merlino sono bastate a placare gli animi: “Pomeriggio Cinque” ormai è una barca che cola a picco sempre più rapidamente, stando ai commenti degli spettatori. Ma non solo: anche i dati parlano chiaro…

Myrta Merlino spostata su Rete 4: troppo politica per “Pomeriggio Cinque”?

Dal passaggio alla conduzione di Myrta Merlino, infatti, “Pomeriggio Cinque” sta attraversando una notevole fase di difficoltà, con una costante sconfitta soprattutto nel confronto con programmi simili in ambito di target demografico e slot, come “La Vita in Diretta” su Rai 1 condotto da Alberto Matano. Nonostante un inizio promettente, il programma pomeridiano ha presto registrato ascolti ancor più bassi rispetto alla stagione precedente di Barbara D’Urso.

Questo scenario ha alimentato le speculazioni sulla possibile sostituzione di Myrta Merlino, con tali voci che si fanno sempre più insistenti. Ad alimentare queste voci anche numerosi articoli di giornale, come quello pubblicato su “Oggi”, dove veniva insinuata la possibilità che la Merlino dovesse essere spostata, a partire dal prossimo Settembre, su Rete 4 per condurre un programma politico più nelle sue corde. Nello stesso articolo, poi, venivano fatti i nomi di due possibili sostitute…

La reazione online alle speculazioni sulla sua sostituta

Tra i nomi riportati da Oggi e da numerose altre testate, i più quotati sarebbero quelli di Simona Branchetti e Federica Panicucci. La Branchetti ha recentemente condotto la trasmissione “Morning News”, che ha ricevuto il favore del pubblico; Federica Panicucci, d’altra parte, è la conduttrice di “Mattino Cinque” da diversi anni e una promozione potrebbe essere in cantiere.

Interessante la reazione da parte degli utenti online che, nel commentare la notizia, si trovano uniformi su due punti in particolare: il fatto che la Merlino non sia adatta al programma che le è stato affibbiato, e un generale senso di antipatia nei confronti di Federica Panicucci, che non gode di simpatia da parte degli spettatori: innumerevoli i commenti sulla falsariga di “tutto, ma la Panicucci no”. Saranno gli spettatori ad essere incontentabili, o sono i dirigenti Mediaset ad essere diventati sordi all’opinione del proprio pubblico?