Alessia Marcuzzi, adesso la vogliono tutti | Futuro roseo per la straordinaria conduttrice

Il suo ritorno ritorno trionfale in TV fa già nascere voci: chi sta puntando alla nota conduttrice? Sarebbe un’opportunità unica…

Alessia Marcuzzi, un volto noto della televisione italiana, è tornata alla ribalta con grande enfasi. La sua presenza carismatica e il talento nell’intrattenimento televisivo l’hanno resa una delle conduttrici più amate d’Italia.

Di recente, le voci sulla sua possibile partecipazione come conduttrice a un programma televisivo estremamente popolare su Rai hanno scatenato l’entusiasmo tra i suoi fan e gli appassionati di televisione.

La sua carriera televisiva è costellata di successi e il suo ritorno in prima linea è un evento che non passa inosservato, neppure a chi lavora nel settore.

Un nome molto noto infatti la starebbe considerando come “compagna” per la conduzione del programma con più ascolti di tutta casa Rai…

Ospite a “Boomerissima”, ma in realtà è un trampolino di lancio

Il 31 ottobre, Alessia Marcuzzi ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo con la nuova edizione di “Boomerissima”, talk show d’intrattenimento sulla differenza generazionale, e lo ha fatto con veri e propri ospiti di spicco. La prima puntata infatti ha vantato niente meno che la presenza di un ospite d’eccezione, ovvero Amadeus.

Il noto conduttore televisivo, che negli ultimi anni è stato il cuore pulsante del Festival di Sanremo, non si sarebbe limitato ad essere un ospite gradito, ma starebbe considerando la Marcuzzi per la nuova edizione del Festival. La sua decisione di essere ospitato nel nuovo programma da lei condotto potrebbe quindi essere una “tattica” per verificare l’apprezzamento del pubblico nei confronti della loro dinamica, una sorta di prova generale: che tuttavia ha già dei precedenti.

Un’amicizia consolidata e un ottimo rapporto lavorativo alle loro spalle

In molti, infatti, si sono posti una domanda: tra la Marcuzzi e Amadeus c’è già un rapporto? D’altronde, la chimica sul palco dell’Ariston è sempre stata ritenuta fondamentale. In merito alla relazione tra Alessia e Amadeus, il settimanale “Di più” sottolinea che tra i due c’è un’amicizia solida, nata nel periodo in cui condussero insieme le edizioni del “Festivalbar” del 1996 e del 1997. Questa collaborazione si è ripetuta in occasione del concerto benefico “Italia Loves Romagna”.

Inoltre, sembra che già nel 2021 Amadeus avesse manifestato l’interesse di avere Alessia al Festival di Sanremo. Le trattative furono avviate ma alla fine non si concretizzarono, a causa dell’uscita di Alessia da Mediaset e di altri ostacoli, inclusa la situazione legata al Covid-19. Ora, tuttavia, sembra che le circostanze possano essere più favorevoli per entrambe le parti.