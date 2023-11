Social a pagamento, se decidi di non cacciare un euro devi aspettarti questo: nessuno te lo dice ma è così

Non crederai mai a ciò che è stato deciso dalla società Meta: ecco cosa rischi se non paghi l’abbonamento.

Meta è la società che comprende Facebook, Instagram e Whatsapp e, da qualche giorno, sta proponendo ai suoi utenti un abbonamento a pagamento. Ciò significa che, sottoscrivendo questa sorta di accordo, non potrai più utilizzare gratuitamente i tuoi social e le tue app, ma dovrai sostenere un costo che equivale a 12,99€ al mese.

Ma, a cosa serve questo abbonamento? Qual è lo scopo di Meta? L’intento della società è quella di far evitare, a coloro che pagheranno tale cifra, la pubblicità personalizzata. Tutte quelle inserzioni che si insediano tra un post e l’altro, infatti, potrebbero essere eliminate definitivamente, scegliendo il servizio premium.

Tuttavia, c’è anche un’altra scelta, ovvero continuare a servirsi dei social senza procedere con l’abbonamento. A ogni reazione, però, corrisponde una reazione, quindi dovresti sapere a cosa vai incontro se rifiuti di pagare. Vediamo nel dettaglio quelle che sono le novità introdotte da Meta e l’effetto che hanno sui suoi utenti.

Meta e il nuovo abbonamento

L’European Data Protection Board ha vietato a Meta di utilizzare il trattamento dei dati degli utenti europei per la pubblicità comportamentale. A tal proposito, possiamo fare riferimento al noto concetto di “privacy by default“, secondo il quale non dovrebbe esserci alcun trattamento aggiuntivo dei dati personali al di là di ciò che è strettamente necessario.

La società Meta ha dichiarato che tutti gli utenti Facebook e Instagram potranno utilizzare i social senza pubblicità personalizzata, in tutta Europa, semplicemente pagando un abbonamento mensile. Ma, c’è qualcosa di più che devi sapere e che riguarda chi non vuole pagare la cifra imposta mensilmente. Scopri cosa accade e se è importante pagare o meno questo abbonamento.

Cosa accade a chi non sottoscrive l’abbonamento

Chiaramente, Meta non ti obbliga a pagare 12,99€ al mese, ma ti dà la possibilità di scegliere. È bene, però, che tu sappia quali saranno le conseguenze di questa decisione. Instagram e Facebook rimarranno ancora due applicazioni gratuite per te ma, durante il loro utilizzo, continuerai a vedere le inserzioni e le pubblicità proiettate in base ai dati da te inseriti.

Meta è stata costretta a dover chiedere esplicitamente ai tuoi utenti di scegliere tra pagare un abbonamento e prestare i propri dati. Infatti, ogni persona dovrà compiere una scelta consapevole, davanti alla richiesta di un consenso specifico. Scegliere di sottoscrivere l’abbonamento comporta un maggior controllo sulla privacy e una maggiore protezione dei dati. Ovviamente, l’efficacia di questo approccio dipende anche dalla trasparenza e dalla garanzia che questo accordo applica a tutti gli effetti. Spetta a te decidere se pagare una cifra per liberarti dalle pubblicità, oppure continuare la tua navigazione in maniera gratuita.