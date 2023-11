Basta balayage, puoi schiarire i tuoi capelli con una tecnica molto più sicura ed efficace: è nuovissima e in pochi la conoscono

Scopri la tecnica per avere un biondo luminoso e dal finish naturale: dopo averla provata, non potrai più farne a meno.

È risaputo che i capelli chiari donano un tocco in più alla persona, danno più luce e danno l’idea di maggiore freschezza. In estate, molte chiome diventano più chiare grazie all’esposizione al sole ma, in inverno, questo effetto tende a svanire. Fortunatamente per te, però, stiamo per rivelarti una tecnica, conosciuta ancora da pochi, che potrà aiutarti ad avere quell’effetto naturale tanto ambito e ricercato.

Se stai pensando al balayage, sei sulla strada sbagliata. Il nuovo metodo per scaldare i tuoi capelli si chiama glow lights e ha un finish che non ha nulla a che fare con quello di altre tecniche. I tuoi capelli saranno esaltati al massimo e non annullati. Molte star stanno ricorrendo a questo trattamento e, vedendo il modo in cui si sta diffondendo, tutte sono soddisfatti del risultato.

Scopri di più riguardo i glow lights e valuta le differenze che ha con altri trattamenti, come il balayage. Vediamo come viene ricreato questo effetto “baciata dal sole” e quali capelli e quale tonalità si prestano meglio a tale tecnica.

Balayage vs Glow lights

Mentre il balayage ricrea un effetto visivo meno omogeneo, la particolarità dei glow lights è quella di riprodurre delle schiariture diffuse su tutte le lunghezze, lasciando che le radici abbiano il loro colore originario. Con questa tecnica, si crea un gioco di chiaro-scuri che esalta la nuance di partenza, dandole più vita.

I glow lights vengono creati da un hair stylist professionista, che sa bene come apprezzare e valorizzare la tua chioma. Il colore va applicato sui capelli asciutti, a mano libera. Per avere un effetto ancora più naturale, si suggerisce di cotonare prima le varie ciocche. Dopo aver atteso il tempo della posa e aver risciacquato e asciugato i capelli, il risultato ti lascerà a bocca aperta. Questi colori che si incontrano e si incrociano, sapranno darti un aspetto più radioso.

Perché scegliere i glow lights

I glow lights stanno riscontrando un successo tale perché si adattano a qualsiasi colore e tipo di capelli, dai lisci ai ricci. Questa tecnica è ancora poco conosciuta, ma chi ha avuto il piacere di provarla non riesce più a tornare indietro.

Persino le star hanno ceduto alla tentazione, come Kate Winslet o Emilia Clarke. Entrambe le attrici hanno deciso di puntare su sfumature dorate per dare un tocco di originalità al loro look.