Gambe e glutei sodi anche a 50 anni, basta fare questo movimento ogni giorno ed è fatta | Il rimedio che tutte aspettavano

Vuoi scoprire come avere gambe e glutei sodi anche dopo i 50 anni? Ti sveliamo noi il rimedio senza dover andare in palestra a prova di fatica.

Una volta superati i 50 anni, soprattutto considerando anche l’avvicinarsi della menopausa, tutte sappiamo di aver bisogno di continuare a fare esercizio fisico, non solo per una questione meramente estetica.

Mantenere il corpo e i muscoli più tonici e forti, infatti, ci aiuterà anche a prevenire gli acciacchi e le piccole debolezze dovute all’età oltre che a farci sentire anche più energiche, produttive e rilassate contro lo stress della vita quotidiana.

Spesso però, più passano gli anni più iniziamo a impigrirci… tra impegni familiari e lavorativi, non è facile ritagliarsi un po’ di tempo per sé stesse e prendersi cura del proprio corpo e pian piano i muscoli e i tessuti iniziano a cedere alla forza di gravità.

Gambe e glutei sono le prime zone colpite dall’invecchiamento, soprattutto se si ha uno stile di vita sedentario e svolgiamo anche la maggior parte dei nostri compiti sedute dietro la scrivania, per questo oggi ti veleremo il miglior metodo a costo zero per avere gambe e glutei sodi anche superati i 50.

Gambe e glutei sodi: cosa fare?

Se sei alle prime armi, ti consigliamo di procedere gradualmente con l’allenamento, iniziando a svolgere attività fisica 2 volte a settimana, in questo modo riusciremo anche ad attivare il metabolismo e a bruciare più calorie, ma ovviamente bisogna pensare a degli esercizi mirati per avere gambe e glutei sodi.

Il miglior allenamento per over 50 capace di migliorare la muscolatura e le articolazioni, sono gli allenamenti di forza e resistenza, ovvero tutti gli esercizi a corpo libero, ma quali fare se non abbiamo la possibilità di usufruire di una palestra attrezzata? Quali sono i migliori esercizi di forza e resistenza per poter allenare gambe e glutei sodi e attivare la circolazione contrastando anche pelle a buccia d’arancia e ridurre le cicatrici.

I migliori movimenti per una routine giornaliera

Prima fra tutti gli step su un ripiano, utilizzando una scala, una sedia o anche un piccolo step se ne abbiamo uno in casa: il movimento è molto semplice perché basterà solo salire e scendere dalla “scala” ripetendo il movimento prima avanzando il piede destro e poi il piede sinistro. Anche gli squat come sappiamo sono perfetti per andare a rafforzare gambe e glutei sodi, ma dobbiamo stare attente a stare ben dritte con la schiena e fare i piegamenti non scendendo più avanti del ginocchio per evitare di fare movimenti e sforzi errati rovinando le articolazioni.

Infine, un altro utile movimento consiste in stacchi con gamba sollevata utilizzando magari un elastico, così da porre maggiore resistenza e aiutare maggiormente il muscolo a tonificarsi.