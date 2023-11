Struccarti è importante quanto truccarti: se commetti questo errore la tua pelle diventa secca e rossa

Struccarsi la sera prima di andare a dormire è importante quanto truccarsi. Ecco cosa succede se non lo fai in modo corretto: le conseguenze possono essere irrimediabili.

Quante di noi, dopo aver trascorso una serata in giro per locali ed essere rincasate alle cinque o alle sei del mattino, hanno deciso di saltare la rimozione del make up e di andare subito a letto? Tante, anzi, tantissime: tutte, almeno una volta o due, abbiamo ceduto alla pigrizia per via della stanchezza.

Ti capiamo: struccarsi può essere molto noioso, soprattutto quando le palpebre ti si chiudono e, la sola idea del latte struccante e dei dischetti di ovatta, è sufficiente per farti sbuffare.

Tuttavia questo momento beauty non dovrebbe essere mai trascurato, anzi. È importante quanto il make up, se non di più, e per più di una ragione. Per esempio, se vai a letto ancora truccata, la mattina seguente potresti ritrovarti delle antiestetiche strisce sul cuscino ed essere costretta a lavare la federa o, addirittura, tutto quanto se hai l’abitudine di rigirarti nel letto.

Questa però è solo uno dei “mali minori”, perché se non rimuovi il trucco in modo corretto prima di andare a dormire, potresti andare incontro conseguenze ancora più serie. Eccone alcune.

Cosa succede se non ti strucchi la sera prima di andare a dormire

La pelle diventa più secca e irritata. I residui di trucco, e a dirlo sono molti dermatologi, possono inibire l’assorbimento dei prodotti per la cura della pelle, creando una barriera che impedisce agli ingredienti benefici di penetrare nell’epidermide. Detto in parole più povere? Se non ti strucchi, la tua cute assorbirà il make up e, il giorno dopo, la tua crema idratante (anche quella antirughe) sarà meno efficace. Ciò significa che, con il passare del tempo, potresti ritrovarti con una pelle più secca, arrossata e irritata.

Brufoli e punti neri. Se hai la pelle grassa, mista o a tendenza acneica, e non ti strucchi, il giorno seguente potresti ritrovarti con brufoli e punti neri. Questo perché, durante le ore di sonno, la pelle non ha la possibilità di rigenerarsi e di eliminare le cellule morte, perché impedita dal trucco. Il giorno dopo, quindi, potresti ritrovarti con pori ostruiti o, peggio ancora, nuovi brufoli che impiegheranno tempo per guarire (come gli odiati brufoli sottopelle).

Make up occhi: perché è importante rimuoverlo prima di coricarsi

Se non lo fai, potresti andare incontro a irritazioni oculari. La rimozione del make up, in particolare di quello degli occhi, è un passo importante della nostra skincare quotidiana e non andrebbe mai trascurato. Se andiamo a letto con ancora addosso il mascara, l’eyeliner o l’ombretto, potremmo andare incontro a infezioni oculari, come arrossamenti, pruriti, eccessiva lacrimazione o infezioni peggiori. Tutte condizioni che, il più delle volte, richiedono una visita dall’oculista. Meglio quindi fare uno sforzo in più e struccarsi gli occhi con cura prima di andare a dormire. E se proprio non riesci perché torni troppo stanca dalla serata? Previeni infilando nella tua borsetta, prima di uscire, una confezione di salviettine struccanti delicate. In questo modo potrai struccarti prima di tornare a casa e, una volta rientrata, andare subito a letto.

Le tue ciglia potrebbero diventare più sottili. Se non rimuovi il mascara, durante la notte si seccherà e renderà le tue ciglia più fragili. Ciò significa che, se lo farai troppe volte, le tue ciglia potrebbero diventare sottili o, peggio ancora, cadere. Non il più bello degli scenari, vero?