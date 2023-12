Giorgia a sorpresa su Emanuel Lo: “Uno strappo violento” | Ecco come stanno davvero le cose

Sembrano esserci novità per la coppia più amata del mondo dello spettacolo: la dichiarazione ha preoccupato non pochi fan dei due vip.

Giorgia, lo sappiamo, è tra le cantanti più amate degli ultimi anni, e alcuni suoi successi sono davvero diventati immortali – basti pensare, ad esempio, al duetto con Andrea Bocelli ‘Vivo per lei’, la canzone dedicata alla musica.

Infatti, in virtù del suo talento, della bravura e della fama incontrastati, Giorgia è stata, proprio in questi giorni, annunciata come una delle co-conduttrici di uno dei programmi-evento più seguiti di sempre.

Parliamo ovviamente del festival di Sanremo 2024, il cui direttore Artistico, Amadeus, ha annunciato i nomi di co-conduttori o co-conduttrici e dei big in gara.

In questi giorni, una notizia sulla sua storia d’amore con Emanuel Lo sembra essere trapelata: tra i fan dei due l’ansia è davvero dilagante.

La coppia perfetta

Dopo 28 anni da ‘Come Saprei’ Giorgia tornerà in un’altra veste sul palco dell’Ariston, a condurre il festival di Sanremo, la trasmissione che riflette il costume e la moda del Paese del momento contemporaneo.

La sua storia con Emanuel Lo, invece, dura sin dal 2004, e dal loro amore è nato un figlio nel 2010 che i due hanno chiamato Samuel.

La confessione di Giorgia

Ultimamente è stata pubblicata una dichiarazione della cantante da una pagina Instagram, DonnaPop, in cui Giorgia parla del suo incontro con l’attuale compagno, Emanuel. “Quando ho conosciuto Emanuel ero nell’abisso di me”, ha detto la celebrità, “in un lutto profondo per la morte di Alex Baroni”, ha spiegato.

“La sua perdita ha colpito me e tutto il nostro gruppo di amici. Ne siamo usciti devastati è stata una cosa ingiusta, uno strappo violento. Sono stata male tanti anni, cercando di trovare un senso”, si conclude così questo ricordo di Giorgia di quando incontrò l’amore. Ancora una volta, la cantante si è dimostrata come ciò che è: una donna sensibile, di una fragilità bellissima e una innata eleganza, capace di parlare di argomenti leggeri e temi molto profondi con una delicatezza incredibile. Molti, infatti, sono più che lieti di vederla insieme ad Amadeus alla guida di un programma così importante per il panorama mediatico italiano: merita di essere inclusa e rappresentare il paese in un fenomeno di costume legato alla musica pop.