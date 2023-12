Colpaccio Mediaset, Pier Silvio si assicura il migliore | Per la Rai uno smacco pesantissimo

L’ennesima mossa dell’AD di Mediaset è un furto inaspettato: Pier Silvio accoglie a braccia aperte uno dei conduttori più popolari della Rai.

In guerra, in amore ma soprattutto nell’ambito televisivo tutte pare essere lecito: lo confermano le ultime mosse di Pier Silvio Berlusconi.

Non si può dire che l’amministratore delegato di Mediaset non abbia mostrato intraprendenza nell’approccio televisivo, soprattutto negli ultimi mesi, caratterizzati da enormi cambiamenti.

La sua rivoluzione personale ha portato a numerose critiche, ma anche tanti successi di ascolti, soprattutto nel confronto con Rai, che invece mostra un calo di capacità nel catturare l’interesse degli spettatori.

L’ultimo “colpaccio” dell’AD riguarda proprio un nome noto di Rai, ormai un’icona associata all’emittente, che tuttavia ha dimostrato un interesse a lavorare per Canale 5. Pier Silvio ha subito colto la palla al balzo…

Scherzo in diretta, ma Pier Silvio risponde positivamente

Un’inedita saga televisiva ha preso il via durante l’ultima puntata di “Viva Rai2!”, quando Fiorello ha rivelato un divertente scambio di battute con Pier Silvio Berlusconi riguardo alla possibile controprogrammazione di Sanremo. Il tutto è iniziato quando il popolare showman, scherzando sulle voci di una possibile contromossa da parte di Mediaset durante le serate del festival, ha dichiarato: “Vengo a fare una prima serata su Canale 5, gratis!”.

La risposta di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, è stata all’altezza della situazione, registrata direttamente da Silvia Toffanin, conduttrice di “Verissimo” e sua compagna di vita. Nel vocale, Berlusconi ha sottolineato il grande rispetto per Sanremo ma ha anche ribadito che non si può spegnere completamente la televisione per evitare la controprogrammazione. Inoltre, ha notato l’offerta di Fiorello di partecipare gratuitamente su Canale 5, affermando che sarebbe sbagliato programmare il sabato e suggerendo di discuterne con Maria De Filippi.

Maria risponde alla provocazione: ci sta

La situazione ha preso una piega ancora più intrigante quando Fiorello ha contattato Maria De Filippi in diretta, in occasione del suo compleanno. Dopo gli auguri di rito, è iniziato un simpatico botta e risposta tra i due conduttori. Fiorello ha ripreso l’invito di Pier Silvio, suggerendo a Maria di venire a Sanremo per una serata al glass dell’Ariston. La risposta di Maria è stata altrettanto scherzosa, promettendo di presentarsi vestita da postina e portare con sé le “domande di Pier Silvio”.

Questo siparietto leggero ha catturato l’attenzione del pubblico, offrendo uno spaccato divertente su come i protagonisti della televisione italiana riescano a trasformare le voci di possibili controprogrammazioni in uno spettacolo piacevole e autoironico. Il confronto tra Rai e Mediaset, almeno in questa occasione, è stato più un gioco scherzoso che una vera competizione, dimostrando come l’umorismo e la complicità possano coesistere anche tra le reti televisive rivali. Resta da vedere se Fiorello accetterà l’invito e come evolverà questo intrigante dietro le quinte della televisione italiana.