Amadeus la invita, la risposta arriva in ritardo: “Lui già dormiva…” | Clamoroso al Festival

Amadeus sta studiando tutto per il suo ultimo Sanremo, ma la risposta all’invito ad una persona importante è arrivata un po’ tardi…

La febbre per il Festival di Sanremo 2024 inizia a salire: Amadeus ha ufficializzato i nomi dei 27 cantanti in gara e quelli dei co-conduttori che lo affiancheranno in questa sua ultima esperienza.

Il conduttore e direttore artistico, dopo alcune indiscrezioni, ha confermato che questa sarà la sua quinta e ultima volta al timone della kermesse musicale.

Per questo motivo, ha scelto di circondarsi di amici e, per l’occasione, ha invitato qualcuno che, però, ha risposto alla sua proposta troppo tardi.

L’invito di Amadeus…

Amadeus riuscirà a portare ancora una volta Fiorello sul palco del Teatro Ariston per la sua ultima volta a Sanremo. Il direttore artistico e conduttore della kermesse non poteva non concludere questi cinque anni di successi senza la vicinanza del suo amico più fidato, colui che l’ha sempre sostenuto e supportato nel corso del quinquennio al timone del Festival della musica italiana. Oltre a Fiorello, insieme a lui ci saranno Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini.

Proprio quest’ultima, che ha ottenuto l’ok per partecipare a Sanremo 2024 da Maria De Filippi, con cui lavora per Amici, ha raccontato di un particolare aneddoto che riguarda l’invito che le ha fatto Amadeus. “È stato un regalo inaspettato. Di solito per Sanremo vengono scelti personaggi che possano far parlare – ha spiegato la Cuccarini al Corriere della sera – .Amadeus mi ha mandato un messaggio per dirmi che mi voleva parlare ma io ho risposto alle 10 di sera e lui stava già dormendo”. “Mi ha chiamato il giorno dopo e le sue parole mi hanno colpito, ha detto che è il suo ultimo Festival e voleva farlo con gli amici, con le persone a cui vuole bene”, ha aggiunto lei orgogliosa.

Il commento di Maria De Filippi

Prima di accettare l’invito di Amadeus, tuttavia, Lorella Cuccarini si è dovuta confrontare con Maria De Filippi, con cui lavora da diversi anni per Amici. Davanti alla sua richiesta di prendere parte a Sanremo, la conduttrice Mediaset ha risposto così. “Forse addirittura era più felice di me”, ha svelato la Cuccarini che è stata accusata di essere stata scelta da Amadeus per le sue posizioni sovraniste.

A riguardo, però, la ex ballerina ci ha tenuto a fare una precisazione: “Queste sono cattiverie che possono colpirti quando sei più giovane. Dopo quasi 40 anni di carriera faccio parlare il mio lavoro, non devo dare spiegazioni a nessuno”.