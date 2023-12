Sicurezza auto, questi sono i passeggeri che più ti fanno distrarre mentre guidi | Possono essere il tuo peggiore incubo al volante

Quali sono le principali cause di distrazione alla guida? Oltre al cellulare, ecco chi sono i passeggeri che possono trasformarsi in nemici.

Il cellulare è, senza ombra di dubbio, una delle principali distrazioni alla guida, tanto che sono state introdotte una serie di normative volte a diminuirne l’uso.

Causa di molti incidenti stradali, tuttavia, i cellulari non sono gli unici nemici dei guidatori. A volte, tra le cause di distrazione ci sono proprio i passeggeri.

Non tutti, ma una particolare tipologia di persone che, quando trasportate in macchina, riducono notevolmente l’attenzione di chi guida. Ecco di chi si tratta.

Sicurezza stradale, chi sono i peggiori passeggeri

Ad effettuare uno studio sulla sicurezza stradale è stata Nissan, casa automobilistica multinazionale giapponese, che ha deciso di capire chi, oltre al cellulare, costituisce motivo di disattenzione alla guida. Ad influire sulla sicurezza stradale, infatti, non sono solo i dispositivi elettronici o la stanchezza, individuati come le principali cause degli incidenti automobilistici, ma anche i passeggeri molesti e, in particolar modo, i bambini. Secondo lo studio condotto da Nissan, infatti, ben il 69 per cento dei guidatori è molto distratto se in auto trasporta dei minori.

La casa automobilistica, quindi, ha approfondito lo studio cercando di comprendere meglio quali siano i comportamenti dei bambini che possono portare il guidatore a distrarsi passando con il rosso, togliendo le mani dal volante o distogliendo lo sguardo dalla strada. Tra i primi atteggiamenti individuati come causa della disattenzione su strada ci sono i capricci, mentre al secondo posto vengono indicati i calci dietro lo schienale e, al terzo posto, i litigi tra fratelli. Questi tre tipi di comportamenti, dunque, sono quelli che influiscono maggiormente e in maniera negativa su chi guida.

Cosa succede al guidatore

La distrazione alla guida, se dovuta alla presenza di bambini in auto, causa malumore nel guidatore. Secondo i dati rilevati da Nissan, infatti, la metà degli intervistati ha dichiarato di arrivare a destinazione di cattivo umore, il 34% ritiene di sentirsi stressato e ansioso e il 30% finisce per litigare con il proprio partner.

Lo stesso studio conclude che gran parte dei clienti acquista sistemi di assistenza alla guida per proteggere la propria famiglia ed evitare che le distrazioni possano causare danni fatali per se e per chi viene trasportato in auto. La guida concentrata è vitale per la sicurezza stradale e una distrazione, di qualunque genere, può portare ad un danno fatale.