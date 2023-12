Posto di blocco, stanno fermando tutti per guardare sotto al motore | Se le trovano ti spennano con 2.000€ di multa

Attenzione! I posti di blocco sono sempre più numerosi e si rischiano fino a 2000 euro di multa se sotto al motore dell’auto trovano questo.

I posti di blocco su tutto il territorio italiano sono stati rinforzati al fine di garantire la sicurezza stradale e limitare i danni da parte di chi guida in modo irregolare.

La patente e il libretto non solo i soli documenti che vengono controllati dalle autorità preposte al controllo dei veicoli e dei guidatori.

Esistono tantissimi altri dettagli che la polizia, i carabinieri o la guardia di finanza sono chiamati a controllare. E se sotto il motore dell’auto viene trovato questo, scatta subito una multa di 2000 euro.

Posto di blocco, attenzione!

Quando si è alla guida dell’auto e si incorre in un posto di blocco, la prima cosa da fare è non entrare nel panico. Patente e libretto sono i documenti necessari e chiesti prima di tutto da parte delle autorità che si occupano dei controlli su strada. Una volta forniti questi documenti, si passa al controllo generale del guidatore e dell’auto. Indossare le cinture di sicurezza, oltre ad essere una buona norma, è anche una delle leggi previste dal codice della strada, un obbligo per chi guida ma anche un modo per far sì che si possa procedere su strada in modo sicuro.

Attenzione però! Negli ultimi periodi, i controlli si stanno intensificando e le autorità che si occupano del posto di blocco stanno iniziando ad effettuare controlli a tappeto sotto al motore. Ma cosa si può nascondere in questa zona dell’automobile? Si tratta di un dettaglio, qualcosa a cui non si fa sempre attenzione, ma che costituisce un reato e, quindi, è punibile con una multa molto salata.

Il dettaglio che può costare una multa

Al posto di blocco le forze dell’ordine controllano il libretto, la patente, e possono anche decidere di controllare in modo molto attento l’interno dell’auto e la parte esterna, passando al setaccio anche il bagagliaio. Se le autorità si accorgono di un LED montato sotto l’auto senza permessi, scatta la multa perché si sono violati gli articoli 71 e 72 del codice della strada che disciplinano l’equipaggiamento e le dotazioni presenti sul mezzo.

Frecce e fari, infatti, non possono essere modificati, ma devono essere mantenuti così come arrivano dalla fabbrica. Tutte le modifiche fatte sulla vettura devono essere sottoposte al controllo della motorizzazione e poi accettate. Se i LED montati, quindi, non sono approvati in modo regolare, si è passibili di multa che varia da € 419 a € 1682. Inoltre, la carta di circolazione può essere ritirata.