WhatsApp, arriva un nuovo codice segreto che ti permetterà di fare ciò che tanto hai desiderato | Non dirlo ai tuoi contatti

La popolare app di chat introduce il Codice Segreto: di cosa si tratta, e come funziona? Arriva un nuovo livello di privacy per gli utenti.

WhatsApp ormai è un nome che corrisponde ad una garanzia. L’app di instant messaging più popolare al mondo, acquisita da Meta nel 2014, continua ad innovarsi per offrire sempre più funzioni ai propri utenti.

Con due miliardi di utenti attivi in tutto il pianeta, la necessità di fornire funzionalità sempre nuove e mirate è la priorità del team di sviluppatori.

L’ultima novità riguarda una funzione altamente attesa e finalmente disponibile: il codice segreto.

Questa innovazione promette di elevare ulteriormente i livelli di privacy e sicurezza per gli utenti, già numerosi e affezionati a questa app che rappresenta un punto di riferimento nel mondo della comunicazione quotidiana.

Cos’è il codice segreto e come funziona

La funzione Blocco Chat, già presente su WhatsApp, è stata potenziata attraverso l’aggiunta del codice segreto. Questa nuova feature consente agli utenti di bloccare e nascondere specifiche conversazioni utilizzando un passcode. In pratica, l’app offre la possibilità di applicare un blocco a chat specifiche, sia individuali che di gruppo, utilizzando il passcode, l’impronta digitale o il riconoscimento del volto.

Il codice segreto rappresenta un ulteriore strumento per proteggere le conversazioni che gli utenti desiderano mantenere private. Anche se qualcuno dovesse accedere al dispositivo quando l’app è sbloccata, non avrebbe accesso alle chat precedentemente bloccate. L’utilizzo del codice segreto di WhatsApp consente di bloccare una chat con un codice diverso da quello del dispositivo, mantenendo le conversazioni al sicuro e fuori dalla vista di occhi indiscreti. Gli utenti hanno la possibilità di nascondere completamente la cartella delle chat bloccate, rendendola invisibile all’interno dell’app.

La ricerca di una privacy sempre più sicura

Questa nuova funzione suscita grande interesse poiché rafforza ulteriormente la privacy degli utenti. Una volta nascosta la cartella delle chat bloccate, è possibile riportarla alla luce solo attraverso la ricerca del codice segreto nella barra di ricerca dell’applicazione. Una volta inserito il codice corretto, la cartella delle chat bloccate riapparirà. L’utilizzo del codice segreto per nascondere le chat bloccate richiede alcuni passaggi preliminari: in primo luogo, gli utenti devono bloccare le conversazioni desiderate. Basta accedere alla chat interessata, toccare il nome e attivare la funzione Blocca chat.

Dopo aver eseguito questi passaggi, la chat non sarà più visibile nell’elenco delle chat regolari e sarà necessario scorrere verso il basso per trovarla nella cartella delle chat bloccate. Successivamente, è possibile impostare un codice segreto per aumentare ulteriormente la protezione. Per nascondere definitivamente la cartella delle chat bloccate, gli utenti devono aprire l’applicazione, accedere alla cartella Chat bloccate nell’elenco delle conversazioni, toccare “Impostazioni” e attivare l’opzione “Nascondi chat bloccate”. Una volta completati questi passaggi, la cartella sarà nascosta e non comparirà nell’elenco delle chat. Per accedervi nuovamente, sarà necessario inserire il codice segreto nella barra di ricerca.