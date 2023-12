Bonus famiglie fino a 2.400€ all’anno, è una pioggia di soldi nel 2024 | Spicciati a fare domanda

Sai tutto sul nuovo bonus famiglie del 2024? Ecco tutti i dettagli per fare domanda.

A volte, anche due stipendi in famiglia possono non bastare, ma per fortuna spesso vengono messi a disposizione dei bonus che possono essere richiesti da entrambi i coniugi. In questo caso stiamo parlando del nuovo bonus famiglie, che consiste di un massimo di 100 euro mensili, per un totale di 1.200 euro all’anno, che diventano 2.400 se entrambi i coniugi lo richiedono e lo ottengono.

Si tratta dello stesso bonus che in passato corrispondeva a 80 euro al mese in più nello stipendio per tutti i lavoratori dipendenti che presentavano un reddito tra gli 8.174 e 40.000 euro. Con il passare degli anni, questo bonus è stato modificato, limitando il numero dei beneficiari ma aumentano progressivamente l’importo, che alla fine è arrivato a 100 euro al massimo.

Ma quali sono i requisiti per richiedere questo bonus famiglie? Ecco cosa occorre sapere.

Bonus famiglie 2024: tutti i requisiti per ottenere fino a 2400 euro

Questo bonus famiglie è l’evoluzione del bonus introdotto dall’ex premier Matteo Renzi diversi anni fa. Con il tempo, il bonus ha poi cambiato nome in “Trattamento integrativo“, dal momento che si tratta di un’integrazione sullo stipendio mensile completo. Anche nel 2024 sarà possibile richiederlo, di fatto i requisiti non sono cambiati, ma sono cambiate le modalità di calcolo.

Il massimo che ogni dipendente può ottenere è 100 euro al mese per un anno, ma per ottenere la cifra massima di 1.200 euro annuali totali occorre presentare un reddito annuale non superiore ai 15.000 euro lordi. Per chi invece ha un reddito superiore ai 28.000 lordi annuali occorre versa un’imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti alle quali sottrarre 75 euro.

Bonus famiglie 2024: chi ne ha diritt0 e chi no?

Inoltre, si prevede l’equiparazione delle detrazioni da lavoro dipendente a quelle da trattamento pensionistico, passando per i primi a 1.955 euro (rispetto a 1.880 euro): questo significa che anche chi ha un reddito superiore agli 8.174 euro all’anno ma inferiore ai 15.000 potrà richiedere il bonus.

Chi invece ha un reddito annuale tra i 15.001 e i 28.000 potrà presentare comunque la domanda, ma l’importo che gli spetterà sarà stabilito in base ad alcuni calcoli in base alla differenza tra detrazione e imposta lorda (per capire quali sono le detrazioni, occorre fare riferimento a quanto indicato negli articoli 12 e 13 del Tuir). In una famiglia, entrambi i coniugi possono richiedere il bonus, tranne i lavoratori senza familiari a carico, che non hanno richiesto mutui o che non hanno effettuato opere di ristrutturazione.