Parcheggio, anche se lo paghi ti arriva la multa | Rimani sempre in macchina, manda qualcun’altro al totem

I parcheggi a pagamento possono sempre riservare qualche sorpresa indesiderata: ecco un trucco infallibile per evitare la multa.

Per chi vive in città e si sposta con la propria auto parcheggiare può essere sempre problematico. Non solo è difficile trovare parcheggio in generale, ma oggi è diventato complicato anche trovare parcheggio a pagamento. Bisogna sempre stare attenti al colore delle strisce e controllare bene le tariffe orarie; inoltre, è molto importante segnalare bene eventuali pagamenti effettuati con le app.

A volte, però, essere molto attenti non è sufficiente e ritrovarsi con una multa indesiderata (e a volte anche ingiusta) non è poi così raro o difficile. In particolare, vi vogliamo raccontare quello che è successo a una giovane automobilista genovese, che dopo essere tornata dal totem per inserire il biglietto dell’abitacolo della sua macchina, si è ritrovata già con una multa.

La donna, infatti, aveva abbandonato la sua auto solo per qualche minuto, letteralmente il tempo necessario per recarsi all’apposito totem e pagare manualmente la tariffa, ma la multa l’ha presa lo stesso. Ecco cos’è successo.

Prende la multa mentre sta pagando il parcheggio: cos’è successo a Genova

Fabrizio Scano, compagno della donna che ha ricevuto la multa, ha raccontato e denunciato tutto sui social. Ha spiegato che la sua compagna stava viaggiando da sola e che aveva parcheggiato per qualche minuto solo per recarsi al totem, pagare e poi tornare per inserire davanti al parabrezza il ticket. Non ha fatto in tempo: quando è tornata all’auto, ha scoperto che un vigile era già passato durante la sua assenza e, non vedendo nessun biglietto, ha fatto la multa alla donna.

Si tratta di una multa di 29 euro (che arriveranno a 42, se non pagati entro cinque giorni), a cui si aggiungono anche i 3 euro che la signora aveva effettivamente pagato per le ore di parcheggio: oltre il danno, anche la beffa. Ma ecco come sono andate le cose più precisamente.

Prende la multa mentre paga il parcheggio: il racconto del compagno

Il compagno ha raccontato la vicenda sui social, spiegando che il parchimetro era lontano e che la fidanzata aveva anche dovuto attraversare le strisce due volte, per di più con un passeggino con a bordo il figlio di pochi mesi. Trovata la multa, aveva avvistato il vigile che era ancora in zona e gli ha spiegato la situazione.

Lui tuttavia non l’ha ascoltata e ha mostrato che la sua contravvenzione era stata emessa un minuto prima rispetto al pagamento effettuato da lei, quindi non poteva farci niente, aggiungendo che anche un giudice di pace avrebbe dato ragione a lui. La prossima volta che pagate un parcheggio, quindi, utilizzate un’app, oppure lasciate qualcuno in macchina mentre vi recate al totem.