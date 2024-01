Mobilità leggera, il monopattino elettrico è già roba del passato | Ora devi indossare queste scarpe con le rotelle

Hai già visto queste nuove scarpe robotiche? Sono considerate tra le invenzioni più geniali del 2023, ma sono davvero il futuro?

Da qualche anno, le città più grandi si sono riempite di monopattini elettrici, di proprietà o che vengono noleggiati per diversi minuti e raggiungere più agilmente la propria meta. Se siete di fretta e non avete una bici ma non volete neanche prendere i mezzi o l’auto, effettivamente un monopattino elettrico può essere una buona soluzione. In più non inquina, quindi è anche una scelta economica.

Nelle città più grandi, ormai i monopattini elettrici sono diventati molto popolari. Le persone preferiscono affittarli tramite le app, piuttosto che comprarne uno personale, ma comunque si può dire che sono abbastanza apprezzati. Quando vengono affittati, sono comodissimi da usare perché basta “parcheggiarli” in una zona comoda dopo averli usati e andare via.

Tuttavia, sembra che anche i monopattini elettrici siano destinati a diventare obsoleti e a essere rimpiazzati da un’invenzione molto più futuristica: hai già visto le Moonwalkers? Sono delle scarpe specialissime!

Mobilità leggera, cosa sono le Moonwalkers?

Il Time ha inserito le Moonwalkers tra le 200 invenzioni del 2023. Il progetto è stato finanziato da 570 persone in totale, che hanno investito circa 329mila dollari (più o meno 800 dollari a testa). Si tratta di scarpe robotiche dotate di rotelle, che possono andare fino a 11 chilometri all’ora.

Perché sono robotiche? Perché sfruttano l’intelligenza artificiale che spinge chi la utilizza a cambiare il ritmo di marcia a seconda del percorso. L’AI è in grado anche di individuare eventuali ostacoli sulla strada e comportarsi di conseguenza. Per frenare, invece, occorre circa lo spazio di un metro, se si stanno usando alla velocità massima. In sostanza, si tratta di pattini un po’ futuristici, che sfruttano la tecnologia informatica al posto della sola energia cinetica come quelli “analogici”.

Le Moonwalkers rappresentano la mobilità del futuro? I dubbi

Questi pattini speciali sono stati chiamati “Moonwalkers” in onore dell’iconico passo di danza di Michael Jackson perché ovviamente ricordano questo tipo di camminata “leggera”, come se non si appoggiasse quasi il piede a terra. Pesano circa 2,5 chili e hanno un’autonomia di circa 9,5 chilometri e necessitano di essere ricaricate per un’ora e mezza.

Sicuramente hanno molti aspetti positivi, dato che hanno le stesse funzionalità di un monopattino o una bici, ma sono molto più piccoli e quindi più facili da trasportare. Tuttavia, ci sono molti dubbi e si vede anche dal fatto che il denaro raccolto per finanziare il progetto non è stato altissimo.

Il prezzo di vendita e l’estetica, infatti, sembrerebbero non convincere il pubblico. Si stima che verranno lanciate sul mercato al costo di 1.400 dollari, forse un po’ troppo. In più, l’aspetto un po’ troppo futuristico non ha avuto troppo successo: chissà.